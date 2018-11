I maxipremi al segretario sindacati verso lo scontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TENSIONEMACERATA Due secoli di storia della Camera di commercio di Macerata chiusi con una delibera per liquidare circa252mila euro di indennità di risultato al segretario generale Mario Guadagno dopo i 55mila euro di premi arretrati presi pochi mesi fa. La notizia è al centro dei commenti anche all'interno dell'Ente. Ad insorgere sono le rappresentanze sindacali interne che osservano come per i semplici dipendenti gli straordinari siano stati quasi azzerati mentre il premio di produttività del segretario generale è pari a quello...