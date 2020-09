«I maceratesi hanno votato e hanno scelto un governo di centrodestra. Faccio i complimenti e gli auguri al nuovo sindaco e alla nuova amministrazione». Sono le dichiarazioni di Stefania Monteverde, ex vicesindaco. «Il centrosinistra ha perso. Ci sono tanti motivi da capire, errori da correggere, riflessioni da fare. Ci sarà tempo. Ma adesso voglio solo ringraziare. Grazie alle candidate e ai candidati della lista Macerata Bene Comune, a chi ha dedicato tempo e energie per il nostro progetto. Un laboratorio politico, fatto di scambi, incontri, pensieri. Ripartiamo da qui, dalla politica vera, quella delle persone che costruiscono insieme. Grazie a chi ci ha votato e in particolare a chi mi ha dato fiducia. Grazie a voi possiamo stare in consiglio comunale ed essere voce critica e propositiva. Lo faremo con attenzione. L'altro ieri stato il mio ultimo giorno da assessora al governo di questa città. Grazie a chi mi ha dato questa possibilità. Anni straordinari al servizio della città, pieni di grandi esperienze, bei risultati e anche errori, difficilissimi in tanti momenti, ma che ho sempre cercato di vivere senza risparmiarmi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA