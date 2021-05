I LOCALI

MACERATA L'Italia in zona gialla pronta a dire addio al coprifuoco in tre fasi. Già da stasera l'orario degli spostamenti sarà prorogato fino alle 23, per poi arrivare alla mezzanotte il prossimo 7 giugno e alla sua eliminazione totale a partire dal 21 giugno, inizio della stagione estiva.

L'attesa

Una misura attesa dal mondo della ristorazione: «Si tratta di un provvedimento importantissimo - afferma Massimiliano Catalini del ristorante Palace, incastonato tra le mura urbiche di Macerata -, perché dopo un primo positivo inizio con la ripartenza delle cene l'orario ristretto, fino alle 22, unito alle temperature non certo agevoli hanno di fatto progressivamente fatto scemare le presenze un po' ovunque nell'entroterra, non solo sulla nostra terrazza». Catalini commenta ricordando il suo ottimismo iniziale: «Avevamo buone sensazioni che non sono state confermate, i clienti non hanno vissuto con serenità questo primo periodo di riaperture - sottolinea -, adesso, confidando anche nel caldo, potremo lavorare tutti in modo più sereno e tranquillo nel pieno rispetto delle regole». Le modifiche all'orario del coprifuoco faranno concentrare gli sforzi dello staff del locale sulla cena: «È la nostra vera natura - ribadisce Catalini -, il servizio a pranzo rimarrà solo nel fine settimana, così da poter essere più efficaci la sera, a partire dalle ore 19: meglio concentrare le energie dove davvero servono».

Lo spostamento

Lo spostamento in avanti di un'ora sulle lancette del coprifuoco agevolerà anche l'attività in piazza della Libertà, sempre nel capoluogo, del Centrale.Eat, secondo il titolare Aldo Zeppilli: «Siamo contenti, il sabato sera anche chi lavora tutta la settimana potrà fare una cena più tranquilla - commenta -, un vantaggio sia per il cliente che potrà magari prendere un dolce e un amaro che al secondo turno non faceva in tempo a prendere, sia per noi che potremo offrire un servizio migliore». Diverso il discorso relativo al Bar Centrale, altro locale che pre Covid animava il centro storico sempre per mano di Zeppilli: «In questo senso e visto il livello dei contagi ci aspettavamo di partire subito dalla mezzanotte - evidenzia -, questo avrebbe favorito davvero la ripartenza del dopo cena in un periodo in cui iniziano a mancare le persone durante il giorno, visto anche il ritorno a casa degli studenti: poter tornare a servire un gin tonic anziché solo lo spritz sarà il segnale del ritorno alla normalità per chi fa il nostro mestiere». Lo spostamento alle 23 è invece una «piccola cosa» per Andrea Ciccioli del ristorante La volpe e l'uva: «Non cambia molto, la vera ripartenza sarebbe stata il consentire di tornare subito all'interno dei nostri locali - dice -, maggio è stato un mese freddo e siamo stati alle prese con la pioggia se non sempre col rischio maltempo. Domenica scorsa, ad esempio, lavorare è stata un calvario».

La costa

Spostandoci a Civitanova lo stesso pensiero è condiviso da Massimiliano Gigli del ristorante La Greppia: «Chiudere alle 23 è una piccola consolazione ma teniamo duro e andiamo avanti fino al 7 giugno - afferma -, più difficile sarà continuare a fare i conti per altri dieci giorni con il freddo e doversi sempre reinventare. Il rammarico aumenta nel pensare che abbiamo una sala di 200 metri quadri inutilizzata, in questo momento anche il dire siamo pieni ai clienti ha un altro significato con i pochi coperti che possiamo fare. Ormai siamo in dirittura d'arrivo verso l'uscita dalla pandemia, dobbiamo farci forza anche per garantire il nostro stipendio e quello dei dipendenti». Positiva la relazione alla Trattoria Lo Monte che sta valutando il ritorno al servizio serale anche infrasettimanalmente: «Con il servizio all'aperto e fino alle 22 abbiamo optato per restare aperti solo a pranzo dal martedì al giovedì e anche a cena nel fine settimana - spiega Alessio Castellucci genero dei titolari Genni Scoponi e Mario Dal Monte -, un'ora in più sarà un vantaggio che sfrutteremo se ci sarà richiesta. I problemi principali sono sempre le temperature e i rischi che comporta il servizio all'aperto - aggiunge, ricordando le coperte messe a disposizione sui tavoli per i clienti -, con il coprifuoco attuale invitavamo le persone a raggiungerci alle 19.30, adesso che potremo avere un'ora in più a disposizione lavoreremo un po' più tranquilli, tempo permettendo».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA