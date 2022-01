I furbetti dei rifiuti: impennata di sanzioni

MACERATA Impennata delle multe per chi abbandona o deposita scorrettamente i rifiuti. È quanto emerge dai numeri delle violazioni accertate in materia di rifiuti e raccolta differenziata (sono state 210) e ai regolamenti comunali e alle ordinanze (17). Effettuati 43 interventi per problemi igienico sanitari ed ecologici e 29 controlli nel settore dell'edilizia. Infine sono scattati 13 verbali nei confronti dei proprietari di cani 13. Questo è dovuto in particolare ad un'attenzione e ad un potenziamento del servizio da parte della polizia locale. Operatori che - per quanto riguarda i rifiuti - hanno agito anche in borghese nell'effettuare il servizio di controllo nel centro storico, nei quartieri e nelle frazioni, e che hanno potuto utilizzare nel loro servizio anche una telecamera mobile per scovare quei cittadini che se infischiano delle regole e del bene collettivo. Un'azione destinata a proseguire anche in questo 2022. Va detto che in molti casi c'è stata la collaborazione degli stessi maceratesi che hanno segnalato alla polizia locale situazioni di abbandono di rifiuti o di degrado in prossimità delle proprie abitazioni. Gli interventi effettuati hanno risolto il problema segnalato in una determinata zona della città ma chi abbandona rifiuti non si è fermato, spostando questa illecita attività in altre aree del capoluogo. Per cui l'attenzione della polizia locale resta massima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA