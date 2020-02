I dubbi di Carancini sulla Regione «Ma siamo pronti all'emergenza?»

LA POLEMICA

MACERATA Un vocio assordante pare sommergere i giorni dell'emergenza da Coronavirus: molto si parla - o si grida - e più di qualcosa si fa; ma le parole sembrano avere la meglio inesorabilmente: dubbi, quesiti, critiche si levano anche dalle parti più autorevoli. Come quella del sindaco Romano Carancini, che scaglia dardi contro la Regione su come viene contrastata l'epidemia.

Il coinvolgimento

«Ci sono cose che non capisco - attacca - . Ho diritto, nell'interesse dei cittadini della mia città, di sapere perché. È mai possibile organizzare una struttura di emergenza in Regione come il Gores, in piena allerta, senza un rappresentante dei sindaci?». E poi una stoccata anche all'Anci che «in questa fase dovrebbe occuparsi meno di politica e più dei territori». Il primo cittadino incalza rivendicando un maggiore ruolo per i sindaci: «Si è pensato - chiede - di convocare i sindaci delle Aree vaste in cui operano i pronti soccorso per avere una presenza qualificata rispetto al problema che investe queste strutture? Mi chiedo se è normale che nel tavolo del Gruppo operativo per le emergenze sanitarie (Gores) manchino i direttori di Area vasta che conoscono meglio di chiunque altro il territorio dal punto di vista sanitario e sociale».

La sicurezza

Ma la critica sta anche negli approvvigionamenti. «Sarei curioso di sapere se abbiamo disponibili tutti i materiali per affrontare l'eventuale contagio diffuso e rapido del Coronavirus. È possibile conoscere quanti controlli sono stati fatti per sospetti casi di Coronavirus? Quanti sono a questo momento i kit per effettuare tamponi?». A riguardo, ieri sera nelle Marche sono stati fatti sei tamponi, due erano della provincia di Macerata, ma tutti sono risultati negativi. Ma Carancini non molla. «I nostri operatori sanitari negli ospedali hanno strumenti di protezione a sufficienza? Ci sarebbero altre domande ma l'emergenza non si affronta con questo metodo».

Una risposta a quest'ultimo quesito viene dai medici. Ieri negli studi di pediatri, medici di base e di quelli di continuità assistenziale sarebbero dovuti arrivare i kit di protezione (mascherine, occhialetti e camici) ma così non è stato. «C'è qualche difficoltà nella distribuzione spiega il presidente dell'Ordine provinciale dei medici Romano Mari -, ma se un medico ha un caso sospetto o deve fare un controllo domiciliare, può rivolgersi al 118 che fornirà subito tutto il kit. Ad oggi nessuno ha ancora manifestato questa esigenza; la situazione è sotto controllo».

I kit di protezione

Ieri mattina, gli ambulatori medici privati, soprattutto quelli pediatrici, hanno fatto i conti con la poca informazione e la paura dei genitori dell'arrivo del virus anche nel nostro territorio. «La situazione è abbastanza tranquilla dal punto di vista medico spiega il dottor Maurizio Gardini -. Sono arrivati bambini con l'influenza e c'è qualche piccolo focolaio di polmoniti ma è tutto da riferire all'influenza stagionale. Certo, la gente è preoccupata e le richieste di informazioni ci sono. I kit non sono ancora arrivati ma io ho fatto da solo e mi sono procurato tutto». Stessa situazione per il dottor Umberto Gentilucci che ha confermato la presenza «delle normali forme di epidemia stagionale ma niente di preoccupante». Nessun kit pervenuto anche nello studio del dottor Costantino Gobbi. Come spiegano dalla sua segreteria, «oggi (ieri, ndr.) non c'è stato moltissimo afflusso; in questi giorni il dottore ha inviato una mail a tutti i pazienti, con le procedure da tenere e le misure da adottare. L'attività preventiva ha dato i suoi frutti».

L'informazione

«Una giornata di caos e di confusione» invece per il dottor Mauro Grelloni, che usa toni assai duri. «C'è mancanza di informazione ha attaccato -. Nonostante la confusione bisogna ammettere che i nostri pazienti sono molto più intelligenti di molti nostri governanti e stanno comunque seguendo tutte le direttive impartite dal Ministero della Sanità e dalle autorità competenti. I kit? Ancora non sono arrivati ma ci hanno detto che possiamo chiamare il 118».

