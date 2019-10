CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I DISAGIMACERATA Se a maggio era toccato al palazzetto fare i conti con infiltrazioni di acqua, a fine settembre è toccato allo stadio Helvia Recina allagarsi in occasione di un nubifragio che ha fatto precipitare su Macerata tantissima pioggia in poche ore. Infiltrazioni d'acqua piovana sono entrate nell'impianto con il tunnel che porta dagli spogliatoi al campo invaso da mezzo metro d'acqua e pioggia entrata anche nel corridoio interno dell'Helvia Recina e nel locale infermeria. È andata bene almeno per gli spogliatoi delle squadre che...