I CONTROLLIMACERATA Un minorenne sorpreso in una sala slot: il questore fa chiudere il locale. Il provvedimento è frutto dell'attività di controllo, effettuata in tutta la provincia, finalizzata a contrastare il fenomeno della ludopatia, ovvero la dipendenza da gioco, che spesso conta tra le sue vittime non soltanto gli adulti ma anche tanti giovanissimi. L'impegnoLa polizia è impegnata sia sul fronte della prevenzione con incontri che vengono effettuati nelle scuole e con progetti educativi come Tra palco e realtà, sia sul fronte della...