I CONTROLLI

MACERATA Dal monitoraggio della situazione con cadenza settimanale ai test rapidi. A circa un mese dall'avvio dell'anno scolastico queste sono le nuove frontiere con cui i dirigenti scolastici devono fare i conti. Si parte dal report che ogni scuola deve inviare al Miur sulla situazione epidemiologica dell'istituto e si arriverà, presto, ai test rapidi cui potranno accedere non soltanto gli studenti, ma anche personale Ata e docenti. Si tratta di tamponi rapidi antigenici che danno la risposta in 15-20 minuti. Questo consentirà di fare un maxi-screening.

L'utilità

«E' sicuramente utile questo report che si fa ogni settimana al ministero afferma Antonella Angerilli, dirigente scolastico dell'Istituto agrario Garibaldi di Macerata - su eventuali problematiche legate al Covid. Noi per ora per fortuna non abbiamo dovuto fare segnalazioni di emergenze particolari. Certo ci stiamo avvicinando al periodo invernale, per cui raffreddori e mal di gola saranno inevitabili in chi frequenta la scuola. Cerchiamo di mantenere i ragazzi il più possibile separati tra di loro. Quello che si può fare all'interno della scuola, le procedure, le abbiamo messe in campo in modo puntuale, preciso e drastico direi. Gli studenti sono stati immediatamente sensibilizzati ed hanno risposto positivamente: si vede che c'è voglia di stare a scuola, con i compagni e di rispettare le regole, In particolare anche i più piccoli per i quali qualche preoccupazione in più esisteva».

I test

La Angerilli si mostra assolutamente favorevole all'adozione di test rapidi anticovid su studenti e l'intero personale scolastico. Consapevolezza del momento delicato che vivono gli studenti lo conferma anche la dirigente di liceo Scientifico e dell'Ite Gentili di Macerata, Roberta Ciampechini. «La situazione Covid è sotto controllo ribadisce- nessun caso sinora, solo ragazzi che hanno effettuato il tampone in via precauzionale ma con esiti negativi. Per cui il report inviato al Miur è negativo. Le famiglie sono molto attente in questo e non mandano a scuola i propri figli se non stanno bene. La paura c'è, soprattutto quando nelle classi ci sono assenze c'è della preoccupazione. In classe i ragazzi rispettano le regole, quando sono liberi magari si abbassano la mascherina ma noi cerchiamo di stare attenti affinchè questo non avvenga. Gli assembramenti esterni agli istituti li abbiamo superati usando delle procedure di accesso e deflusso che evitano il formarsi di gruppi numerosi. Sui test rapidi dico che sono necessari: si abbattono i tempi del tampone e questo vale non solo per gli studenti ma per tutto il personale. La rapidità ci consente di valutare se il ragazzo può tornare subito in classe oppure no. In quest'ultimo caso abbiamo adottato la didattica digitale integrata, ossia la lezione in presenza che viene seguita via pc dallo studente che deve restare in isolamento a casa».

Mauro Giustozzi

