I controlli interforze in programma da stasera

MACERATA Un'operazione interforze quella che sovrintenderà al primo giovedì in cui la movida sarà regolamentata dalla nuova ordinanza sindacale valida sino al 9 ottobre. A presidiare le vie del capoluogo ci saranno agenti di polizia locale, carabinieri e polizia di Stato, complessivamente saranno dodici gli operatori della sicurezza che vigileranno nell'area del centro storico affinché vengano rispettate le norme contenute all'interno dell'ordinanza firmata dal sindaco Parcaroli. «La zona principale su cui agiremo sarà quella ricompresa tra piazza della Libertà, via Gramsci e corso della Repubblica afferma Danilo Doria, comandante della Polizia locale- visto anche che in quell'area ci sarà pure Artemigrante i cui spettacoli iniziano alle 20. I provvedimenti principali riguardano l'entrata in vigore della Ztl a partire dalle 20 per cui ci sarà già un filtraggio dei passaggi dei veicoli da quel momento».

Gli accessi

«Chiuderemo gli accessi dei veicoli al centro a partire dalle 22,30, in modo che le persone possano vivere la città senza alcun rischio di transito di auto. Effettueremo dei controlli assieme alle altre forze dell'ordine, un'azione di presenza e deterrenza, controlleremo il rispetto dell'ordinanza ad iniziare dall'uso delle mascherine e le varie prescrizioni, la musica che deve terminare a mezzanotte, dalle 24 non sarà consentita la vendita di alcolici, i locali devono chiudere all'una. In centro saranno posizionati dei cartelli per pubblicizzare i principali passaggi dell'ordinanza sindacale». L'obiettivo delle forze dell'ordine sarà quello di prevenire più che sanzionare i comportamenti che violeranno le restrizioni alla movida decise dal Comune. «Negli ultimi giovedì la situazione è purtroppo degenerata al punto che l'amministrazione ha dovuto adottare questa ordinanza sottolinea Doria- che varrà per un mese. I problemi riscontrati non sono dentro ai locali ma purtroppo per le vie ed i vicoli del centro, con rifiuti e urina in varie zone, schiamazzi sino alle 5 di mattina. Va bene il divertimento che vivacizza Macerata, però questo deve essere fatto nel rispetto delle diverse esigenze della città».

