Hub di Cingoli previste ancora tre aperture e poi lo stop

CINGOLI Ancora tre giornate e poi il centro vaccinale di Cingoli chiuderà: la decisione è stata presa dall'amministrazione comunale in accordo con la Croce Rossa e la Protezione civile comunale. Saranno precisamente tre mezze giornate (si lavorerà solo al mattino), quali venerdì 10, sabato 18 e venerdì 24 settembre. Tre mezze giornate (dalle 8 alle 13) riservate solo al completamento del ciclo vaccinale, cioè alla somministrazione della seconda dose per le persone che hanno fatto la prima inoculazione a Cingoli. E il 24 settembre, dopo 19 giornate lavorative (il centro è stato aperto il 15 maggio, un giorno a settimana) l'hub chiuderà con circa 2.800 persone immunizzate tra Cingoli e Apiro, visto che il centro vaccinale era stato aperto per soddisfare le richieste delle due località maceratesi, appartenenti all'Area Vasta 2.

L'hub

Dunque il punto vaccinale di Cingoli, voluto fortemente dal sindaco Michele Vittori (scelta condivisa subito anche dal primo cittadino di Apiro Ubaldo Scuppa, nonché medico in servizio più volte nella sede cingolana) ha certamente dato una spinta importante alla campagna vaccinale locale. E i risultati sono stati più che soddisfacenti. Sabato sono state inoculate 210 dosi, di cui 140 come prima dose e una settantina come seconda dose. A coprire il servizio sanitario di sabato sono stati i medici Patrizia Branchesi e Fernando De Rose con il supporto delle infermiere Lorella Broglia e Stefania Chiaraberta. Poi ci sono le vaccinazioni che si stanno facendo dai primi di luglio nelle due farmacie del centro (quali la farmacia di Giacomo Gioacchini in Corso Garibaldi e la farmacia di Lauro Foltrani in via Luigi Ferri): complessivamente ci si sta avvicinando alle 500 dosi inoculate. Poi saranno i medici di medicina generale a valutare e a coprire le nuove richieste nei propri ambulatori. Solo se il numero dovesse tornare ad essere consistente allora si concentrerebbero tutte le vaccinazioni in una sola giornata con la riapertura del centro vaccinale.

Leonardo Massaccesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA