Hermas Ercoli protagonista dell'incontro all'Asilo Ricci

MACERATA Chiusa ieri, negli spazi dell'Asilo Ricci, l'edizione 2021 degli Aperitivi culturali diretti da Cinzia Moroni. Conferenza finale a cura di Evio Hermas Ercoli che ha visto presenti un centinaio di spettatori e tra questi il sindaco Sandro Parcaroli, l'assessore alla cultura Katiuscia Cassetta, la direttrice artistica Barbara Minghetti, il presidente dell'Istao Pietro Marcolini. Hermas Ercoli ha raccontato la storia dell'utilizzo dello Sferisterio, i primi tentativi infrantisi sul muro, l'epopea dell'Aida del 1921 e la tomba nella chiesa di San Michele, non accessibile al pubblico, che ospita insieme i resti del conte mecenate Pieralberto Conti e del soprano Francisca Solari. Ercoli si è limitato a una battuta ironica sulla polemica estiva legata alla paternità tecnica del monumento: «La cosa più pericolosa della scritta sulla facciata dello Sferisterio non era la generosità ma la consorteria. C'era il proposito di traghettare la città dal classicismo alla modernità». Il conte Conti vuole rafforzare la propria immagine e parte con l'organizzazione di una stagione lirica, con Aida: «Un allestimento sensazionale, mille comparse, due direttori di palcoscenico che arrivano dalla Scala, così come le cinquanta ballerine che si fermano a Macerata per due mesi». Aida è una pagina di storia, anche se poi alla fine i conti sono un po' in rosso, la Gioconda dell'anno dopo è un disastro. «Con Aida il disavanzo fu di diecimila lire, con Gioconda di 800mila. Non è vero neanche che il conte pagò tutti e subito. Ci fu un'azione legale, l'avvocato Bianchini propose una mediazione e il conte Conti pagò il credito prima della sentenza. Non da solo, lo aiutarono gli amici maceratesi e il potentissimo Consorzio Agrario».

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA