Grido d'allarme dei lavoratori Confartigianato scende in piazza

MACERATA Lunedì Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo darà voce e speranza alle attività produttive, organizzando una manifestazione a Civitanova Marche. Il titolo dell'iniziativa, #meno985 La morte delle piccole imprese, è un riferimento alle 985 attività produttive che il sistema Marche ha perso in un anno. L'appuntamento è dalle ore 17 in piazza XX Settembre. In caso di maltempo, la manifestazione si sposterà sotto l'arco, al Varco sul Mare. In questo modo, e tramite interventi specifici di imprenditori e diretti interessati, Confartigianato sarà megafono delle categorie più colpite dagli effetti dei Dpcm (chiusure o restringimenti/limitazioni di orari) come ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste, lavanderie, wedding/moda, ambulanti, palestre, commercio, e non solo. «Il tutto - puntualizza l'associazione di categoria in una nota - nel rispetto delle attuali norme anti-Covid e con i permessi necessari per tali manifestazioni. Confartigianato chiederà politiche nuove, più attente al bilanciamento tra produzione e salute e tra ripresa economica e disastro. Prima si procederà ad un cambio di paradigma il pensiero di Confartigianato -, meglio si riuscirà a gestire davvero l'emergenza e, al contempo, si darà ai datori di lavoro la sicurezza e la continuità indispensabili a fare impresa e a dare occupazione».

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA