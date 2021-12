Green pass rafforzato, partite le prime lettere per i prof non in regola

LA PANDEMIA

MACERATA Primo giorno di obbligo vaccinale a scuola senza particolari criticità con i dirigenti scolastici che hanno fatto partire gli avvisi al personale docente non ancora in regola con il Super Green pass per regolarizzare la loro posizione entro 5 giorni come prevede la norma. Durante i cinque giorni il personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base ottenuta anche mediante tampone.

I numeri

Va detto, comunque, che un po' in tutte le scuole il numero dei docenti non vaccinati è assai modesto, in molti casi non raggiunge le dita di una mano. Solamente tra cinque giorni si potrà avere un quadro definitivo perché in questo lasso di tempo chi non è in regola ha il tempo per farlo. «Come primo giorno ci siamo dedicati all'invio di avvisi per chi non è vaccinato - dice Claudio Bernacchia, dirigente scolastico dell'Iis Bonifazi di Civitanova e del liceo Leopardi di Recanati- come prevede la norma, non è che siano tantissimi gli insegnanti che vengono a scuola facendo il tampone. Nel liceo Leopardi sono meno delle dita di una mano mentre ce ne sono pochi di più al Bonifazi. Ma io personalmente non sono preoccupato, anzi sono fiducioso che in questi giorni chi non è in regola si vaccini o quanto meno ci diranno la loro intenzione in modo da intervenire con le supplenze qualora ce ne fosse necessità. Comunque nessuna criticità o disservizio per il momento, vedremo tra cinque giorni ciò che accadrà».

L'obbligo

All'Istituto Alberghiero Varnelli di Cingoli il primo giorno con l'obbligo vaccinale per docenti e personale si è svolto senza particolari problemi. E' stato appurato attraverso la piattaforma chi non è vaccinato (si parla solo di alcune persone, un numero davvero esiguo) e dato al soggetto che non ha ancora ricevuto la prima dose tutte le indicazioni per mettersi in regola e tornare a frequentare la scuola. «Abbiamo seguito tutte le modalità richieste per i controlli e non ci sono stati problemi - ha spiegato la dirigente scolastica Antonella Canova Non ci sono state assenze. Al momento non sono previsti supplenti in arrivo. Gli operatori scolastici che risultano inadempienti sono stati invitati a mettersi in regola. Se arriveranno provvederemo alle sostituzioni che avverranno tramite supplenze». Qualche dipendente degli istituti scolastici di San Severino non vuol invece saperne di rispettare l'obbligo vaccinale. «Chi dal controllo tramite apposita piattaforma risulta non in regola con il Green pass commenta Sandro Luciani, dirigente scolastico dell'Itts Divini e reggente all'Ic Padre Tacchi Venturi riceve un invito a produrlo. Chiamare un supplente senza poter indicare la data di fine supplenza non è consigliabile. Abbiamo avuto anche un caso di un invito a produrre il Green pass non accettato. A chi senza Green pass risulta assente in questi giorni delicati inviamo una raccomandata che invita a regolarizzarsi. Agli hub gli insegnanti non devono fare neanche la fila». Non si registra un'impennata di certificati medici invece all'Itis Mattei di Recanati. «Nessuna defezione a scuola oggi, richieste di permessi o di docenti in malattia non sono state diverse dagli altri giorni afferma la dirigente Antonella Marcatili - il personale, in regola o no con la nuova norma si è recato a scuola comunque anche perché hanno 5 giorni per regolarizzarsi. Le assenze ci sono tutti i giorni e questo mercoledì non c'è stato un aumento». Situazione non differente al liceo scientifico Galilei ed all'Itc Gentili di Macerata. «Tra docenti e personale Ata il numero dei non vaccinati è limitato -ha sottolineato la dirigente Roberta Ciampechini- ma è chiaro che abbiamo dovuto recapitare gli inviti a regolarizzare la loro posizione. La piattaforma è stata efficace subito: in rosso sono comparsi i casi di non validità, anche se nella non validità sono compresi coloro che hanno la certificazione di esenzione e anche chi ha avuto il covid. Non ci sono stati più permessi o certificati di malattia rispetto ad un qualsiasi altro giorno. Certo è che dobbiamo proiettarci a quello che accadrà nei prossimi giorni: se avremo sospensioni tra amministrativi o insegnanti ci sarà anche la possibilità di sfruttare la pausa natalizia per individuare eventuali sostituti e supplenti».

Mauro Giustozzi

Leonardo Massaccesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

