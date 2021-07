«Green pass e vaccini solo così eviteremo un altro anno in Dad»

IL DIBATTITO

MACERATA L'obiettivo è di avere tutti gli alunni in presenza e quindi ben venga il Green pass e le vaccinazioni, non solo per il personale scolastico ma anche per gli studenti. E' un coro unanime quello dei dirigenti scolastici del Maceratese che accolgono positivamente l'ipotesi di adozione della carta verde anche per varcare la soglia degli istituti scolastici in vista del prossimo anno. Il che potrebbe avere benefiche ripercussioni pure sui trasporti scolastici.

I tempi

Resta però il nodo dei tempi, visto che riuscire a vaccinare studenti e personale scolastico in un lasso di tempo così stretto prima del nuovo anno scolastico, con le vacanze di agosto in mezzo, non sarà semplice. «Io sono favorevole all'adozione del Green pass a scuola afferma Maria Antonella Angerilli, dirigente scolastico dell'Iis Garibaldi di Macerata - perché è una sicurezza in più per tutti. Attendiamo di vedere cosa si decide in merito, se diventa obbligatorio il vaccino anche per il personale scolastico o no. Io la vedo favorevolmente l'adozione della carta verde: perché ciò porterebbe ad un minimo o nullo utilizzo della didattica a distanza e sarebbe la cosa migliore. Poi il Green pass sarebbe molto importante anche per il trasporto scolastico, visto che da noi il 90% degli studenti arriva con i pullman e quindi, se questa indicazione sarà valida anche sui bus, comporterà la possibilità di una maggiore capienza dei mezzi. Faccio l'esempio infine del convitto che abbiamo a scuola, il Green pass darebbe ulteriori garanzie ai nostri studenti».

Le vaccinazioni

Avere ragazzi e docenti vaccinati favorirebbe anche l'uso completo delle aule, senza problemi legati agli spazi causa il distanziamento. «Il Green pass è uno strumento importante per ripartire con la scuola in presenza ribadisce la Angerilli- anche perché non è sempre possibile avere aule tutte così ampie per garantire il distanziamento di un metro. Lo scorso anno abbiamo inventato soluzioni che quest'anno, se si parte tutti in presenza, non riusciremo a garantire completamente».

I trasporti

Pensiero che viene condiviso anche da Claudio Bernacchia, dirigente scolastico del liceo classico Leopardi di Recanati. «Io credo che la vaccinazione sia importante sottolinea - pur se il Green pass lo vedo fondamentale soprattutto per i mezzi di trasporto. Le scuole superiori hanno tantissimi ragazzi, più della metà come accade anche nel nostro istituto, che viene a scuola con gli autobus e poter salire sui mezzi attraverso l'esibizione della carta verde potrà essere molto importante. Per la scuola se si potessero vaccinare tutti i ragazzi sarebbe la cosa migliore, avremo un anno scolastico normale. Altrimenti si rischia di iniziare come lo scorso anno, con tutti in aula ma dopo pochi mesi costretti a ricorrere alla didattica a distanza. Va detto che, per evitare sorprese, nel mio liceo siamo organizzati come lo scorso anno e quindi pronti ad affrontare l'emergenza dad. Se poi non ci sarà, meglio per tutti. Ma, visto anche come sta andando la ripresa dei contagi, io penso che non siamo affatto fuori dalla pandemia: siamo in mezzo al guado».

Le disposizioni

Pronti ad adottare tutte le disposizioni necessarie per avere gli alunni in presenza anche all'Alberghiero Varnelli di Cingoli. «L'obbligo del green pass? Non è di mia competenza -commenta la dirigente Antonella Canova- certo che la dad non è un percorso sostitutivo ma caso mai può essere integrativo alla didattica in presenza. Sono stati due anni difficilissimi, addirittura il secondo è stato peggio del primo con un solo mese al completo (ndr. con tutti gli studenti a scuola), poi le percentuali ci hanno accompagnato per il resto dell'anno scolastico. Sul personale scolastico vaccinato non abbiamo i dati ma ho la sensazione che la percentuale sia altissima. Noi già ci stiamo organizzando per ripartire sia con il distanziamento che per i dispositivi individuali che già abbiamo in sede. L'importante è che tutti gli studenti frequentino le lezioni con la massima sicurezza».

Il fronte

Sta alla finestra il dirigente dell'Ipsia Corridoni Francesco Giacchetta. «La questione vaccini e green pass è in mano a chi di competenza, quello che posso dire è che la didattica a distanza ha mostrato tutti i suoi limiti e penso che tutti vogliano limitarla il più possibile conferma Giacchetta per cui qualche prezzo bisognerà pagarlo. Per quanto mi riguarda, io sono vaccinato e ho fatto vaccinare anche mio figlio che ha 13 anni, per cui la mia posizione personale è diretta conseguenza del mio comportamento. In questi giorni a scuola non ho grandi contatti con gli insegnanti per cui non ho bene il polso della situazione, ma non credo ci siano molti casi di docenti no-vax: a occhio dovremmo essere in linea con i dati nazionali che parlano di un 80% dei docenti vaccinati, percentuale forse anche sottostimata». L'altro fronte è quello del trasporto pubblico. «Spero si faccia qualcosa prima di settembre, perché le disposizioni di sicurezza interne alla scuola devono trovare una coerenza con quello che accade fuori».

Mauro Giustozzi

Marco Pagliariccio

