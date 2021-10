Green pass e tamponi assalto alle farmacie c'è chi taglia il prezzo

LA PANDEMIA

MACERATA Quattro giorni all'obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro ed è corsa al vaccino e alla prenotazione di tamponi che saranno necessari per poter entrare in ufficio o nelle aziende. Con le farmacie della provincia che tornano sotto pressione, ed è prevedibile che lo saranno almeno per tutto il mese, per far fronte alle richieste di quella popolazione finora no vax che però adesso si mobilita per non vedersi sbarrato l'ingresso al lavoro.

I prezzi

Tamponi a prezzi calmierati dal governo a cui si aggiungono anche pacchetti e sconti per chi ne prenota una certa quantità oltre che aperture anticipate al mattino per dare un servizio in più ai lavoratori no vax che hanno bisogno del pass. Al momento tra le offerte più vantaggiose per i tamponi quella della farmacia comunale di San Marone che fa spendere 4 euro per i tamponi rapidi agli under 18 e 10 euro a tutti gli altri. Le farmacie si preparano anche ad affrontare la somministrazione della seconda dose di vaccino per i soggetti impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali mentre è di queste ore il provvedimento adottato dall'Agenzia sanitaria regionale che ha autorizzato le farmacie a procedere alla somministrazione della terza dose, rivolta ai soggetti indicati dalle norme in vigore e, in seguito, anche alle altre fasce di età che verranno indicate dall'autorità centrale. «La richiesta è di molto aumentata per fare i tamponi in vista del 15 ottobre dice Ida Maria Kaczmarek, presidente di Federfarma Macerata - ma allo stesso tempo l'impennata la registriamo anche nelle vaccinazioni con le prenotazioni che hanno ripreso a marciare speditamente, cosa quest'ultima che è quella maggiormente auspicabile. Il tampone non è una cosa comoda, pratica e poi è anche costosa. E' vero che c'è un accordo sul prezzo dei tamponi concordato col Ministero della salute e non imposto che è di 15 euro per gli over 18 e scende a 8 euro per la fascia di età under 18 anni. Va detto che ci sono delle farmacie che applicano dei pacchetti o degli sconti per coloro che decidono di fare i tamponi: io come presidente dell'associazione dei titolari non è che posso favorire questa scelta, in quanto siamo partiti da un prezzo già precedentemente molto basso rispetto ad altre regioni, visto che i tamponi nelle Marche costavano prima 18 euro. Però qualche collega fa pacchetti tipo a chi acquista 5 o 10 tamponi ne viene regalato uno. Facendo questo, però, si finisce per favorire la pratica del tampone a scapito della vaccinazione che resta quella auspicabile». La presidente provinciale di Federfarma sottolinea come questa scontistica sui tamponi vada anche a detrimento della professione farmaceutica. «Quello che molti colleghi non hanno recepito è che il tampone non è un bene acquistato dalla farmacia come può essere un aspirina - dice Kaczmarek- non è un prodotto. In questo caso viene pagata la prestazione professionale del farmacista. Mettendo lo sconto si finisce per svilire la nostra professionalità. Da ieri ci è stato comunicato che potremo fare la terza dose del vaccino, potremo fare il richiamo della seconda e probabilmente effettuare l'inoculazione dell'antinfluenzale assieme alla terza dose del vaccino. Per quanto riguarda la mia farmacia le vaccinazioni le faccio per 2/3 giorni alla settimana alla chiusura di metà giornata, mentre i tamponi su appuntamento tutti i giorni».

Lo screening

Attività di screening quella che fanno le farmacie che nei prossimi giorni avrà una ulteriore accelerazione conseguente degli obblighi di Green pass sul lavoro che stanno per scattare. «Ci attendono giorni di intenso impegno in vista del 15 ottobre ribadisce Luciano Diomedi, presidente dell'Ordine provinciale dei farmacisti- l'aumento di richiesta di tamponi e vaccini è quotidiana. Devo dire che molti no vax stanno cambiando idea sul vaccino al punto che in questi giorni stimo una crescita del 20-30% di richieste di vaccinazione, molto superiore anche alle prenotazione del tampone che pure salgono».

Il fastidio

«Del resto - prosegue Diomedi - farsi tre tamponi a settimana diventa un impegno fastidioso ed anche un costo alla fine che bisogna considerare per chi decide di intraprendere questa strada. Ritengo che il nostro lavoro sarà intenso anche dopo il 15 ottobre, direi almeno sino a tutto il mese prima che si assesti questa situazione legata al Green pass sul lavoro. Ci stiamo preparando poi ad accogliere coloro che faranno la terza dose e, in prospettiva e breve termine, anche l'inoculazione del vaccino antinfluenzale: le farmacie sono pronte a fare la propria parte anche su questo fronte».

Mauro Giustozzi

