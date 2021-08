Green pass e quarantene è un percorso a ostacoli I presidi: «Ce la faremo»

IL DIBATTITO

MACERATA L'avvio del nuovo anno scolastico è diventato un percorso a ostacoli. Tra rebus trasporti, controllo dei Green pass e quarantene differenziate tra studenti vaccinati (7 giorni) e i non vaccinati (10 giorni), si prospetta una ripartenza piena di insidie. Con i dirigenti scolastici pronti a recepire le direttive del Miur, che però, probabilmente, arriveranno solo sul filo di lana.

Il controllo

Il controllo del certificato verde dovrebbe essere in capo al dirigente scolastico il quale avrà a disposizione una piattaforma digitale sulla quale comparirà la spunta verde, o rossa in caso di non validità del pass, accanto al nome del dipendente. «Ci atterremo alle disposizione che arriveranno ed a livello operativo attendiamo le modalità con cui espletare questi controlli - afferma Roberta Ciampechini, dirigente del Liceo scientifico Galilei e riconfermata anche all'Itc Gentili di Macerata-: il 31 agosto avremo una conferenza dei servizi con l'Ufficio scolastico regionale in cui saranno individuate queste modalità cui attenerci. Le ipotesi in campo sono quelle che si leggono sui mass media, ma solo dopo quell'incontro sapremo come comportarci davvero. E' vero che dal primo settembre sarà attivo il Green pass, però il primo collegio dei docenti l'avremo solo il 6 quindi ci sarà tempo per mettere a punto la novità». E' chiaro che questi controlli saranno un'ulteriore incombenza che peserà sui lavoratori della scuola. «Siamo abituati in realtà all'uso del Green pass - ribadisce la Ciampechini - in tanti luoghi: per gli studenti non è obbligatorio e sarà nostro compito promuovere il più possibile una cultura della vaccinazione che possa rendere ancora più sicura per tutti la presenza negli istituti scolastici». Gran parte delle norme di sicurezza resteranno le stesse che gli istituti scolastici hanno già adottato nello scorso anno. «Non entro in merito all'obbligatorietà del certificato verde per il personale scolastico commenta la dirigente dell'Istituto Alberghiero Varnelli, Antonella Canova, responsabile per il secondo anno consecutivo della scuola di Cingoli Il compito spetta ad altri organismi. Noi adotteremo le misure che ci vengono imposte dagli enti competenti. Per cui faremo tutto quello che ci viene richiesto e ci organizzeremo per rispettare le norme al fine di avere il personale e tutti gli studenti a scuola in sicurezza. Norme che in parte stiamo adottando con attenzione e scrupolosità come il distanziamento individuale, l'obbligo della mascherina, l'igienizzazione delle aule e l'occupazione massima delle stesse che non supererà il 50% della capienza totale. In alcuni casi anche meno del 50%».

La piattaforma

Sulla piattaforma digitale cui dovranno collegarsi i presidi per controllare il Green pass del personale esprime qualche perplessità Claudio Bernacchia, dirigente del liceo classico Leopardi di Recanati. «Se la piattaforma funziona non ci saranno difficoltà a individuare chi è in possesso della certificazione verde e può entrare in istituto e chi no afferma-. Se invece non funzionerà saremo in mezzo ad un mare di guai. Io credo che l'impatto forte di questa norma ci sarà dal 15 settembre quando la scuola inizierà a pieno regime: in queste prime settimane di settembre, invece, salvo i collegi che si possono fare però anche online, non ci sarà tanta pressione sulle scuole. Dico anche che la maggior parte di docenti e personale scolastico si è vaccinato, dovremo cercare di convincere i pochi che sono ancora restii a farlo. Resta invece problematica la questione delle quarantene delle classi in caso di positività».

I tamponi

Dal canto suo il dirigente dell'Itts Eustachio Divini di San Severino Marche, Sandro Luciani, pone l'accento su coloro che preferiranno il tampone al vaccino. «Le leggi sul Green pass ci sono, ma siamo in attesa di conoscere le modalità operative per metterle in pratica afferma -. Noi siamo pronti a controllare docenti e personale, ma reputo difficile il cammino di chi sceglie di non vaccinarsi perché dovrà produrre i risultati negativi del tampone ogni due giorni per poter fare ingresso a scuola regolarmente. Riguardo alle aule restiamo con il grosso degli studenti provvisoriamente al Luzio in attesa del completamento della nuova sede dove possiamo contare, ad oggi, su cinque aule e due laboratori realizzati per sei classi di meccanica e due di chimica in rotazione su un totale di 36. Tutti gli studenti dovranno indossare la mascherina, per gli eventuali casi di positività seguiremo le indicazione della Asl».

Mauro Giustozzi

Leonardo Massaccesi

