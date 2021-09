Green pass, debutto ok «Il personale ce l'aveva pochi con il tampone»

LA SCUOLA

MACERATA Primo giorno di scuola all'insegna del controllo di Green pass di personale scolastico, amministrativi, collaboratori e docenti, che si è svolto senza particolari intoppi anche perché i flussi non sono stati elevati come invece accadrà dal 15 settembre al suono della prima campanella. Quando però è attesa l'entrata in funzione della piattaforma nazionale che consentirà controlli più rapidi. Pochi coloro che, non vaccinati, si sono presentati col tampone per varcare la soglia degli istituti maceratesi, la maggioranza dei quali ha optato anche per l'effettuazione in presenza nei prossimi giorni dei collegi docenti in calendario.

L'impegno

«Primo giorno impegnativo per noi ma i controlli hanno funzionato bene con l'app per la verifica della carta verde dice Roberta Ciampechini, dirigente dello scientifico Galilei di Macerata- che ha riguardato il personale, una venticinquina di persone compresa la sottoscritta, che sono state controllate da due collaboratrici scolastiche che avevo delegato, una alla sede centrale e l'altra alla succursale, con tanto di tablet dove era scaricata l'app. All'Itc Gentili è stata la vice preside ed un insegnante tecnico-pratico a svolgere i controlli. La procedura è piuttosto semplice per il Green pass, mentre per coloro che si sono presentati col tampone la verifica è stata fatta sul cartaceo. Il collegio docenti previsto per il 6 settembre sarà svolto in presenza in aula magna dove saranno due collaboratrici ad effettuare i controlli. E' chiaro che la vera partenza sarà però quella del 15 settembre quando potremo contare sulla piattaforma nazionale e sarà la segreteria a controllare, evitando di chiedere al personale ogni volta di esibire il Green pass. Per quanto riguarda sicurezza nelle aule e orario scolastico l'assetto sarà simile a quello dello scorso anno». Ieri sono state aperte le porte dei quattro plessi scolastici dell'Alberghiero di Cingoli e del convitto degli studenti. In tutte e cinque le strutture sono stati disposti i controlli. Una settantina le persone tra docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e personale amministrativo che sono entrate dopo la verifica del certificato verde. Tutto si è svolto in modo regolare. «Ci siamo organizzati per rispettare le norme delegando due persone della scuola ai controlli del Green pass all'entrata dei cinque plessi che sono stati aperti, sono i quattro plessi scolastici e il convitto degli studenti - ha spiegato la professoressa Antonella Canova, dirigente scolastico dell'Alberghiero Varnelli di Cingoli La questione è stata affrontata con molta serenità. Tutto è filato liscio. Sulle entrate degli studenti non siamo intenzionati a scaglionare gli orari di ingresso potendo contare su quattro plessi ben dislocati tra loro, una distribuzione che ci permette di evitare assembramenti». All'Itis Divini di San Severino esigua la percentuale di coloro che sono entrati col tampone e che non erano vaccinati. «Direi che il 3% dei docenti che hanno fatto ingresso a scuola non era vaccinato e si è presentato col tampone afferma il dirigente scolastico, Sandro Luciani -: abbiamo delegato i vice presidi e il personale addetto agli ingressi ad effettuare i controlli, due alla sede principale e altri due operatori al nuovo plesso presso la sede storica dell'istituto dove abbiamo svolto il collegio docenti ed anche i prossimi li terremo in presenza. Non si sono verificate contestazioni di alcun genere. Il problema in futuro è che chi ha fatto solo il tampone e intende proseguire con questo strumento e dovrà farlo con una certa frequenza dopo il 15 settembre. Su 33 settimane di scuola parliamo di circa 99 tamponi da effettuare. Un problema è sorto con coloro che si sono vaccinati troppo a ridosso dell'1 settembre: servono quindici giorni per avere il Green pass per cui un paio di casi ci sono stati e queste persone, pur vaccinate, si sono dovute sottoporre ad un tampone per entrare a scuola».

L'avvio

Anche al liceo classico Leopardi di Macerata tutto nella norma per l'avvio dell'anno scolastico. «Ci siamo attenuti alla normativa ed ha funzionato tutto alla perfezione - afferma la responsabile Annamaria Marcantonelli -: ai tre ingressi dell'istituto abbiamo posizionato altrettanti operatori che, tramite la app, hanno svolto i controlli previsti sul Green pass. Va detto che l'1 settembre è la presa in servizio dei nuovi docenti, quindi un afflusso limitato. Qualcuno si è presentato col cartaceo avendo fatto il tampone. Dal 13 settembre partirà questa piattaforma nazionale che sicuramente faciliterà i controlli».

Mauro Giustozzi

Leonardo Massaccesi

