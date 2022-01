Green game, una classe dell'Ite Gentili ha conquistato la finalissima nazionale

MACERATA E' molto importante parlare di tutela, sostenibilità ambientale ed economia circolare e farlo in modo alternativo e divertente è sicuramente un mix vincente. Proprio per questo motivo l'Istituto Tecnico Economico Gentili di Macerata ha scelto di partecipare al Green game, il campionato nazionale sul riciclo. Un progetto promosso da Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, consorzi no profit che si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l'avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. Il Green game in questa edizione raggiungerà oltre 130 Scuole in tutta Italia, coinvolgendo 23.000 studenti. Un campionato nazionale del riciclo su misura per i teenagers di tutta Italia che unisce momenti di confronto in cui i ragazzi vengono istruiti dal relatore Stefano Leva di Peaktime e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui rispondere Al termine di ogni appuntamento, la classe che otterrà il punteggio medio più alto si aggiudicherà il pass per la Finalissima Nazionale dove incontrerà le migliori classi selezionate in ogni Istituto e in tutta Italia, mentre lo studente migliore che si è aggiudicato l'appellativo di esperto riciclatore vincerà un buono per gli acquisti in rete. La classe 1^A è passata alla Finalissima Nazionale dove rappresenterà la provincia di Macerata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA