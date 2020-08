Grande assente della stagione sarà il Festival del Folklore

MACERATA A Macerata intanto c'è attesa per i prossimi eventi estivi che, nonostante il Covid, sono stati confermati seppur in forme diverse e ridotte e nel rispetto delle norme anti-contagio anche quest'anno. Il grande assente sarà il Festival del Folklore che, visto il coinvolgimento di gruppi provenienti da molti paesi europei, non è stato possibile realizzare. Per lo Sferisterio Live quest'anno appuntamento solo con cantanti o comici solisti e senza band al seguito; rinviato infatti il concerto di Francesco De Gregori che era previsto per il 12 agosto. Sul palco dell'arena maceratese saliranno però Maurizio Battista (19 agosto) ed Edoardo Leo (12 settembre). Confermato anche il Festival della canzone popolare d'autore: il 28 e il 29 agosto, allo Sferisterio, andranno in scena le serate conclusive di Musicultura mentre dal 24 al 29, negli angoli del centro storico, spazio alla Controra. In scena anche la Fiera di San Giuliano, il 30 e 31 agosto, seppur in una veste diversa. Non ci saranno i fuochi d'artificio e nemmeno la cena e il ballo ma solo quattro serate due di teatro e due musicali organizzate dal Comune in collaborazione con la Pro loco in piazza Vittorio Veneto. La classica fiera si svolgerà normalmente secondo i protocolli anti-contagio previsti per il commercio ambulante. Confermati anche gli appuntamenti con il teatro dialettale, in collaborazione con l'Avis di Macerata, alla Terrazza dei Popoli e quelli con il cinema all'aperto. A settembre, dal 2 al 6, spazio ad Arte Migrante, il festival internazionale di teatro di strada e circo contemporaneo. Ancora da definire infine la data degli Aperitivi Europei che, in modalità diversa, si terranno comunque a settembre. Insomma, nonostante il Covid continuano ad essere proposti numerosi appuntamenti di qualità in grado di attirare il turismo e di offrire una serie di opportunità a chi sceglie Macerata come meta per le sue vacanze.

