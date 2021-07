Gradimento dei sindaci Parcaroli in crescita

MACERATA «Più 1,7% in appena nove mesi. Non solo avete confermato quanto scelto lo scorso settembre ma il gradimento è cresciuto ancora, arrivando al 54,5%. Come sapete, non mi baso molto sui sondaggi quanto piuttosto credo sia importante guardare negli occhi i maceratesi, ascoltando le loro esigenze e bisogni, e lavorare sempre per il bene e il futuro della città». Con queste parole il primo cittadino di Macerata, Sandro Parcaroli, commenta la classifica del quotidiano Il Sole 24 Ore dedicata al gradimento dei sindaci. È 48esimo a livello nazionale e ultimo nelle Marche, ma il dato viene letto comunque in chiave positiva. «Quanto emerso dalla classifica de Il Sole 24 Ore sull'indice di gradimento dei sindaci d'Italia è un grande risultato raggiunto in poco tempo, e in un periodo non propriamente facile a causa della pandemia, grazie al lavoro di tutta l'amministrazione - continua Parcaroli -. Grazie per la fiducia che continuate a dimostrare a questa squadra, a un centrodestra unito che sta facendo e continuerà a fare tanto per Macerata». Ma c'è anche un altro aspetto che il primo cittadino maceratese vuole evidenziare: «I progetti da realizzare sono molti e la strada che abbiamo intrapreso, quella fatta di confronti, ascolto e sinergia tra istituzioni, siamo certi sia quella giusta. Il percorso è ancora lungo e continueremo a intraprenderlo con amore, passione, umiltà e orgoglio, consapevoli della grande fiducia che avete riposto in noi. Ringrazio tutti i maceratesi».

r. m.

