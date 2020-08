Gli ultimi fuochi per le liste almeno 21 gruppi in campo

LE COMUNALI

MACERATA Ad oggi le iscrizioni per il rinnovo del Consiglio comunale danno la seguente griglia di partenza: la scuderia del candidato sindaco del centrosinistra Narciso Ricotta ha otto liste in partenza, nelle immediate vicinanze c'è il centrodestra con il candidato sindaco Sandro Parcaroli sostenuto dal centrodestra. A grande distanza il gruppo degli inseguitori guidato dai pentastellati e civici del candidato sindaco Roberto Cherubini, poi Alberto Cicarè con due liste e Macerata lavora di Gabriele Micarelli con una lista.

Il cambio

Si sono ritirati gli Ecologisti di Tonino Quattrini che ha detto di sostenere il candidato sindaco Sandro Parcaroli, resta ancora in dubbio la posizione del Popolo della Libertà che ha indicato Laura Gianfelici come candidato sindaco. Dunque ad oggi è sicura la presenza di ventuno liste, il via alla presentazione oggi alle 8, tempo massimo domani a mezzogiorno. Per strategie di marketing e per difficoltà oggettive sono pochissime le liste che raggiungono il limite massimo dei candidati consiglieri, che è di 32. Il minimo per la presentazione delle liste è di ventuno. Calcolando una media di 25 candidati a lista si arriva a più di cinquecento candidati, forse non è un record assoluto, ma soltanto perché di recente il numero dei consiglieri è stato ridotto da quaranta a 32 e così anche le liste sono diventate più leggere.

Le preferenze

Gli elettori sono circa trentaseimila, un candidato per ogni 72 elettori: nel 2015 i votanti al primo turno furono 21mila, se ne deduce che la lotta alla preferenza sarà senza quartiere, casa per casa. Sta per partire la caccia all'elettore, ma ancora si gioca la partita per la caccia alle candidature e alla raccolta delle firme per presentare le liste. Fino all'ultimo giorno, dunque, possibile che si possano verificare inserimenti e cambi in corsa. L'elezione non si gioca solo tra candidati sindaco, ma anche tra le varie liste che saranno più o meno capaci di sostenere il candidato sindaco di riferimento. Poche ore ancora per scoprire le carte con i cinquecento candidati consiglieri comunali e far partire la guerra dei santini elettorali, della politica porta a porta. Da domenica si entrerà ufficialmente nella campagna elettorale in vista del voto di settembre per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Coalizioni scelte, qualcuno ha cambiato linea rispetto al quinquennio precedente, liste preparate.

Il mix

Un mix di civiche e di liste di partito sia per la coalizione di centrodestra che per quella di centrosinistra, un mix di volti noti della politica e di personaggi della società civile spesso al debutto in una competizione elettorale. Dal dermatologo Marco Sigona alla musicista-assistente sociale Alessandra Machella per Narciso Ricotta all'avvocato Gianluca Micucci Cecchi e all'architetto Silvano Iommi per Sandro Parcaroli per dire di alcuni dei prossimi protagonisti della politica maceratese. Poi ci sarà modo di svelare tutti gli elenchi con la carica dei cinquecento candidati per il Consiglio comunale. Intanto affiorano alcune curiosità: la presenza di cinquecento candidati comporta anche alcune anomalie.

Le curiosità

Dalle sfide in famiglia ai caso di omonimia. Laura e Ulderico Orazi sono fratelli e sono contitolari del bar Cavour: la prima è al suo esordio nella politica attiva e ha scelto di candidarsi nella Lega a sostegno di Sandro Parcaroli, Ulderico Orazi è stato per dieci anni consigliere comunale dei democrat ed è ora passato ai renziani di Italia Viva nella cui lista è appunto presente. Poi ci sono due Alessandra Machella in corsa: la prima ad uscire allo scoperto era stata l'assistente sociale e cantautrice Alessandra Machella che è nella lista del Partito democratico a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Narciso Ricotta. Un'altra Alessandra Machella è in lista con Macerata lavora che candida a sindaco Gabriele Micarelli, una lista fatta di operatori economici. Come dire che bisogna fare grande attenzione.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA