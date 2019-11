«Gli uffici tornati sul corso? Proprio quello che ci voleva»

LE REAZIONI

MACERATA «Era quello che ci voleva», «Un ritorno al passato necessario», «Un impegno per il bene della città». Queste sono soltanto alcune delle opinioni dei commercianti del centro storico di Macerata in merito alla notizia del trasferimento di due uffici della Provincia da Piediripa a corso della Repubblica. Ad annunciarlo era stato il presidente della Provincia Antonio Pettinari, che da molto tempo si batteva per il ritorno dei servizi in centro. Per ora tornano nel cuore della città l'ufficio Ambiente e quello dell'Urbanistica.

I commenti

«Nonostante le cose siano cambiate rispetto al passato - ha affermato Mauro Santucci della tabaccheria Tomassetti e ci sia stata una stata restrizione delle competenze in mano alla Provincia, dunque un numero di impiegati minore, è comunque una bella notizia soprattutto per contrastare lo svuotamento del centro, che sta avvenendo da qualche anno a questa parte». «Questo trasferimento è una bellissima notizia - ha sottolineato Pierino Camertoni del bar Romcaffè , un bene per tutti, a partire dalle attività del centro, e non sto parlando solamente di quelle dedite alla ristorazione. Inevitabilmente ci sarà un passaggio maggiore di persone». «Possiamo dirci felici di questo spostamento - ha proseguito Patrizia Bellini del negozio di abbigliamento e di intimo Vanità perché credo fermamente che talvolta fare un passo indietro possa significare farne quattro avanti. Dunque, ritengo che questo ritorno al passato possa farci bene e possa giovare anche a tutta la città». Una linea di pensiero comune, che vede questo ritorno alle origini come qualcosa che può solamente aiutare a far rivivere il centro storico. E tra le varie opinioni, non mancano i ringraziamenti a Pettinari. «Questo è quello che volevamo sentire - ha continuato Donatella Cestarelli della gioielleria Cestarelli , quello di cui abbiamo bisogno noi del centro storico: ripopolamento ed apertura. Forse potrebbero sussistere problemi in merito a parcheggi e viabilità, dal momento che gli spazi del centro sono molto diversi rispetto a quelli della periferia; ma se tutti andassimo verso le stessa direzione, questi problemi potrebbero essere risolti. Inoltre ci tengo a ringraziare Antonio Pettinari, il quale si è prodigato dando il massimo per unificare un ente così importante, riportando la Provincia all'interno dei suoi luoghi storici, nel cuore della città». «Sono molto contento di questa decisione - ha invece dichiarato Francesco Lattanzi della Tabaccheria Lattanzi e voglio ringraziare nuovamente il presidente della Provincia Pettinari perché, ancora una volta, ha dimostrato il suo grande amore nei confronti del centro storico di Macerata, della città e del territorio provinciale. Speriamo che qualcuno segua il suo esempio».

La soddisfazione

Insomma, a quanto pare i commercianti del centro storico di Macerata hanno accolto più che positivamente questo cambiamento, che entro qualche settimana sarà concreto. I negozianti sono pronti per il Black Friday e per il periodo natalizio.

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

