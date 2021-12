Gli sgravi

Focus sul centro storico

previsti cambi alla Ztl

Grande attenzione nella programmazione degli interventi è riservata alla questione Centro storico. La giunta Parcaroli pensa di partire nel 2022 con un progetto da 1.5 milioni per la riqualificazione dell'area. Non solo incentivi al centro commerciale naturale ma attenzione alle persone iniziando con il favorire la residenza. Quanto all'accessibilità e ai parcheggi è previsto l'ampliamento dei servizi digitali valutando anche l'adesione ai servizi offerti da App già attive in diverse città italiane. Agevolazione della sosta rapida con azzeramento del costo del biglietto per i primi 20 minuti. Indicata tra gli obiettivi dell'Amministrazione anche la rielaborazione della Ztl con ampliamento degli orari di accesso. Alle famiglie e alle giovani coppie, con cittadinanza italiana, che trasferiranno la loro residenza effettiva nel centro storico saranno concessi sgravi su base pluriennale sui tributi comunali e benefit concreti sui parcheggi e sui permessi e sui trasporti per le scuole. Ad esempio verrà proposta l'esenzione per cinque anni dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Comune inoltre assicura tolleranza zero contro i vandali e gli autori degli schiamazzi notturni. Incentivi anche alle imprese che si insedieranno nelle zone del dentro storico: riduzione degli oneri concessori, riduzioni pluriennali anche su Imu, Tari e Tosap.

l. pat.

