Gli occhi elettronici hanno immortalato gli sciacalli del sisma

L'INDAGINEMACERATA Èstato grazie alle telecamere di videosorveglianza che la polizia ha individuato l'autore di un furto messo a segno in una casa inagibile per il sisma. Hanno 23 e 27 anni i presunti ladri che il 2 marzo scorso erano entrati in una casa in via dei Velini portando via diversi oggetti. Avevano rubato pattini rollerblade, un fusto d'olio, un giubbotto di pelle, un impianto stereo e un amplificatore. Gli agenti della Squadra mobile guidati dal commissario capo Maria Raffaella Abbate avevano visionato le immagini registrate dal...