Gli ispettori per verbalizzare le irregolarità

MACERATA Sarà sempre più difficile sottrarsi ai controlli sulla raccolta differenziata. Nonostante la provincia di Macerata registri una media molto elevata per la raccolta porta a porta, l'intento di tutti gli utenti deve essere quello di commettere meno errori possibili nella suddivisione dei rifiuti. Ecco perché presto entrerà in funzione la figura dell'ispettore ambientale che potrà essere di supporto all'attività portata avanti dal Cosmari e dai Comuni nella lotta all'individuazione di coloro i quali conferiscono erroneamente i rifiuti negli appositi sacchetti ma anche verso coloro che in maniera illegale e dannosa per le stesse comunità abbandonano rifiuti dove non si può. Ispettori ambientali che saranno complessivamente una quarantina e che si stanno formando attraverso dei corsi appositamente effettuati proprio dal Cosmari.

Oggi, infatti, gli addetti al recupero dei sacchetti porta a porta non sono autorizzati ad aprire e controllare la raccolta delle famiglie, tantomeno a sanzionare gli utenti. Questo, finora, è un compito che appartiene alla polizia municipale, ai carabinieri o al Corpo forestale dello Stato che, davanti a qualsiasi infrazione, possono multare gli utenti che non rispettano le regole della raccolta. L'idea del Cosmari, sollecitata dagli stessi comuni della nostra provincia, è quella di mettere in campo ispettori ambientali autorizzati a controllare i sacchetti e a verbalizzare le irregolarità. Altro passaggio futuro che attende i maceratesi in materia di rifiuti urbani sarà quello della tariffa puntuale che si sta già sperimentando in qualche comune, come a Castelraimondo, cui seguiranno Monte San Giusto, Macerata, Recanati, San Severino e Civitanova.

