Gli imprenditori al collega-sindaco «Ora polso fermo e stop burocrazia»

MACERATA Rinascita del centro storico, rapporto più stretto con l'università, favorire la riqualificazione urbana, proseguire nell'ascolto e nella condivisione con i cittadini sulle decisioni da adottare. Ma soprattutto sfruttare questa onda di entusiasmo che l'ha accompagnato nelle elezioni e restare se stesso, polso fermo anche rispetto ai partiti che lo sostengono. Così i colleghi imprenditori maceratesi vedono Sandro Parcaroli nuovo sindaco della città. Aspettative, consigli, suggerimenti che giungono da un mondo vicinissimo ad un primo cittadino debuttante assoluto nel ruolo.

La spinta

«Mi aspetto che Parcaroli dia la spinta decisiva per la rinascita della città, in particolare del centro storico afferma Enrico Crucianelli, titolare della Rest Edil-: non parlo di movida ma delle attività economiche del centro che soffrono da anni. Poi un rapporto più diretto con Unimc rispetto a quello altalenante che finora c'è stato. Frenare l'emorragia di attività ed uffici che escono dal centro storico per andare fuori città. E' auspicabile anche una rigenerazione urbana, facendo i conti con le risorse che ci sono: però si potrebbe intervenire per quel che riguarda il Comune, facilitando gli interventi dei privati, riducendo gli oneri di urbanizzazione o facilitando gli iter burocratici con procedure più snelle che contribuiscono ad invogliare il privato ad investire. In questo modo se ne avvantaggerebbe la stessa città».

La fiducia

Tra coloro che fanno un gran tifo per Parcaroli sindaco è Giovanni Faggiolati, uno degli imprenditori di riferimento del nostro territorio. «Sandro lo conosco bene, siamo molto amici sottolinea Faggiolati - e quando mi ha detto che voleva fare questa esperienza l'ho sconsigliato. Quando è stato eletto gli ho detto, adesso fatti sentire. La differenza tra gestire un'azienda e un Comune c'è e questo il sindaco lo sa benissimo. Gli ho anche raccomandato di stare attenti a tutti coloro che lo circondano nella politica, amici e avversari. Sono sicuro che Parcaroli farà quello che ha detto in campagna elettorale. E' una persona scaltra, intelligente, non si fa manovrare. Migliorerà la situazione attuale di Macerata, dal centro a tutta la città, anche nei rapporti con altre istituzioni ed enti. Sono certo che la svolta si vedrà presto e penso che terrà in debito conto anche le proposte della minoranza. Mi auguro che si guardi anche alle persone che in questo periodo hanno più bisogno: Parcaroli non parla il politichese ma è uomo dei fatti e lo dimostrerà anche in questo nuovo ruolo». Anche Stefano Severini, ad di Romcaffè azienda storica ed emblema del territorio maceratese da sempre, guarda con interesse e curiosità al sindaco che guiderà Macerata nei prossimi 5 anni. «Consigli o richieste a Sandro Parcaroli non mi pare il caso di darne afferma Severini -: la Romcaffè è molto legata alla sua città, quasi 100 di storia, ha un rapporto profondo con Macerata. Noi speriamo che i sogni nel cassetto che abbiamo, questo grande entusiasmo che c'è in questo momento da parte di Parcaroli porti beneficio alla città ed a tutti i maceratesi. E' un auspicio aziendale ma anche da cittadino di questo comune. Il nuovo sindaco ha intenzioni che sono assolutamente condivisibili ed apprezzabili: imprese, cittadini, tutto il tessuto sociale, economico, culturale può fare qualcosa di buono per la nostra città».

La zona

Da parte di Enzo Reschini, titolare della ditta che opera nel settore edilizia, l'attenzione è particolare per la zona industriale di Valleverde mai nata veramente. «Mi aspetto che il cambiamento annunciato da Parcaroli poi si veda rispetto a quello che c'è stato finora dice Reschini -: in particolare l'area di Valleverde che deve essere rilanciata. Auspico che mantenga le promesse che ha fatto nella campagna elettorale: è finita l'epoca degli annunci e poi non si fa nulla. Parcaroli è un imprenditore come noi, che siamo più per i fatti che per le chiacchiere. Mi auguro anche che ci sia un coinvolgimento come è accaduto nelle riunioni fatte in campagna elettorale: se poi una cosa non si riesce a realizzare o va modificata perché non coinvolgere i cittadini. Deve proseguire l'ascolto e il coinvolgimento delle comunità di tutti i quartieri di Macerata. Informare i cittadini è basilare. Lui è la prima volta che fa politica e dovrà stare attento perché certamente troverà molti ostacoli sul suo cammino».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

