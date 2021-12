«Gli attacchi di Silenzi disincentivano la campagna»

CIVITANOVA «Fin dall'inizio della vicenda Covid Silenzi ha dimostrato irresponsabilità nei suoi attacchi al Comune e alla Regione. Le sue accuse finiscono per screditare anche medici ed operatori sanitari. Civitanova è stata indicata come modello nella gestione della pandemia dal ministro Gelmini e da Bertolaso. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto». Replica così il sindaco Fabrizio Ciarapica agli interventi del capogruppo Pd Giulio Silenzi e dell'ex consigliere regionale dem Francesco Micucci. «Silenzi non si rende conto che sono proprio le sue critiche al centro vaccinale a rischiare di disincentivare le inoculazioni. Ricordo che il consigliere dem è stato contrario persino al Covid Center nella fiera. Noi abbiamo agito con responsabilità, trovando prima la soluzione dell'hub vaccinale di via Pellico, messo a disposizione da privati. C'è stata poi l'esigenza di spostare la sede e abbiamo scelto di utilizzare il magazzino dell'Atac. Stiamo lavorando per ovviare alle criticità, è già previsto un potenziamento del servizio. Siamo in contatto con Regione e con Asur, si pensa al coinvolgimento dei medici di base per strutturare meglio la campagna vaccinale. Nessuno strizza l'occhio ai novax. Dall'assessore alla sanità Saltamartini è arrivata un'indicazione precisa ad aumentare le vaccinazioni. Io credo nel vaccino, il mio operato lo dimostra».

