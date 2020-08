GLI APPUNTAMENTI

MACERATA A marzo sembrava impossibile, invece quasi tutti gli eventi estivi, seppur con i dovuti accorgimenti, sono stati confermati. E oggi l'assessore al turismo del Comune di Macerata, Stefania Monteverde, parla di «grande soddisfazione». Per quanto riguarda le grandi conferme, spiccano il Macerata Opera Festival e le Notti dell'Opera, appuntamenti conclusi di recente. E nei prossimi giorni andranno in scena anche Musicultura e la Controra, la Festa di San Giuliano anche in questo caso con alcuni cambiamenti e molti altri appuntamenti.

Il risultato

«Siamo molto contenti e possiamo dire di aver raggiunto un grande risultato. Abbiamo garantito una continuità soprattutto con un occhio attento a un mondo molto provato da questa emergenza sanitaria come quello degli artisti ha detto l'assessore Monteverde -. Nei mesi del lockdown tutto è stato spostato sul digitale ma non era la stessa cosa e per questo l'essere riusciti a confermare quasi tutti gli eventi, seppur in maniera diversa e ovviamente sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, è per noi motivo di grande orgoglio; se pensiamo a qualche mese fa potremmo parlare di miracolo». Il grande assente di questa estate maceratese sarà il Festival del folklore che, visto il coinvolgimento di gruppi provenienti da molti Paesi europei alcuni di questi sono oggi attenzionati in modo particolare in relazione all'emergenza pandemica non è stato possibile realizzare (è stata emanata anche una direttiva del Cioff che proibisce queste manifestazioni, ndr.).

Il problema

Lo Sferisterio Live, quest'anno, non potrà contare su tutti gli appuntamenti previsti, dato che molti grandi artisti che si esibiscono con una band al seguito, hanno rinviato gli show. Ed è quanto accaduto con il concerto di Francesco De Gregori, che era previsto per ieri sera. «Allo Sferisterio sono invece confermati gli appuntamenti con il comico Maurizio Battista (mercoledì 19 agosto) e l'attore Edoardo Leo (sabato 12 settembre)», ha spiegato l'assessore. Confermate le serate finali di Musicultura (il 28 e 29 agosto sempre allo Sferisterio) e gli appuntamenti della Controra, nel centro storico della città, dal 24 al 29 agosto. Ci saranno anche i tradizionali festeggiamenti patronali di San Giuliano, il 30 e 31 agosto, seppur in una veste diversa. «Non ci saranno i fuochi d'artificio perché non si possono fare e non ci saranno nemmeno la cena e il ballo ha spiegato la Monteverde -. Insieme alla Pro loco abbiamo quindi organizzato due serate di teatro e due musicali in piazza Vittorio Veneto, formula che è già stata sperimentata, per il rispetto della normativa anti-Covid».

I protocolli

La fiera si svolgerà invece normalmente secondo i protocolli previsti per il commercio ambulante. Confermati anche gli appuntamenti con il teatro dialettale, in collaborazione con l'Avis di Macerata, alla Terrazza dei Popoli e quelli con il cinema all'aperto; «entrambe le manifestazioni stano riscuotendo moltissimo successo in questi giorni», ha detto l'assessore. A settembre invece, dal 2 al 6, confermata anche Arte Migrante, il festival internazionale di teatro di strada e circo contemporaneo. Ancora da definire la data della Festa dell'Europa, che in modalità diversa, si terrà comunque a settembre, dopo il rinvio dello scorso maggio sempre a causa del Coronavirus. Con ogni probabilità i gettonatissimi aperitivi europei saranno proposti con la formula del take away.

L'impegno

«Se in una prima fase il timore ci aveva fatto fermare ora stiamo tornando a riabbracciare la cultura e questo è emblematico del fatto che qui a Macerata c'è un tessuto produttivo capace di produrre spettacoli nel rispetto delle norme anti-Covid ha concluso la Monteverde -. Inoltre stiamo già lavorando per recuperare tutti gli spettacoli che non abbiamo potuto completare o ai quali non abbiamo proprio dato vita a causa del lockdown ad aprile e a maggio; penso a esempio a Macerata Racconta, agli appuntamenti con il teatro di prosa in collaborazione con l'Amat e a molti altri appuntamenti. Siamo molto felici perché la città ha dimostrato di guardare con attenzione alla cultura e di nuovo: Macerata si è confermata città creativa».

Daniel Fermanelli

