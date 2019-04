Gli Aperitivi Unimc per presentare le lauree magistrali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA FORMAZIONEMACERATA In occasione della Festa dell'Europa, giovedì 9 maggio l'Università di offrirà un Aperitivo magistrale a tutti i laureati e laureandi triennali di qualsiasi ateneo. Si tratta di un modo informale per conoscere i corsi di studio di secondo livello, le cosiddette lauree magistrali, pensate per completare la formazione. L'offerta didattica di Unimc si presenta sempre più caratterizzata da un'impronta internazionale. Tra le novità di quest'anno vi sono l'attivazione del corso di laurea in Scienze giuridiche per...