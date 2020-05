Gli alimentari resteranno nel parcheggio della stazione

SAN SEVERINO Da sabato 23 maggio un altro passo verso il ritorno alla normalità a San Severino Marche. Dopo la pausa forzata dettata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, le bancarelle degli ambulanti torneranno in piazza Del Popolo per il tradizionale mercato settimanale del sabato. Resteranno in zona stazione, invece, gli ambulanti di generi alimentari e ortofrutticoli, i produttori agricoli assegnatari di posteggi in forma permanente e i partecipanti all'iniziativa Campagna Amica di Coldiretti. Per questi il mercato continuerà, infatti, nel parcheggio lato ovest della stazione ferroviaria e, in parte, su piazzale Don Minzoni.

Il ritorno

Il ritorno degli ambulanti in piazza Del Popolo sarà accompagnato sempre dall'osservanza di regole ben precise già disposte dal sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, d'intesa con la Polizia Locale. L'accesso al mercato sarà consentito solo a chi risulterà munito di mascherina protettiva che a San Severino Marche è obbligatoria per tutti nei luoghi pubblici, anche all'aperto, negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, negli uffici postali, nelle banche e in ogni altro luogo, anche al chiuso, nel quale sia previsto l'accesso generalizzato di persone.

