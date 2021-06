«Giugno ormai è bruciato Speriamo nel green pass per rivedere gli stranieri»

LA RIPARTENZA

MACERATA Dall'entroterra alla costa una stagione estiva che si preannuncia ricca di presenze anche se limitata ai mesi di luglio ed agosto. Con presenze nelle strutture ricettive soprattutto di turisti italiani e qualche arrivo di stranieri solo dall'Europa. Questa la fotografia che Confartigianato, Confcommercio e Cna fanno della situazione alla luce di questo primo scorcio di estate nei nostri territori.

I contatti

«Dai contatti che abbiamo con i settori ristorazione, ricettività e stabilimenti balneari - dice Lucia Biagioli di Confartigianato - si è partiti tardi nel programmare la stagione estiva che verrà concentrata nei mesi di luglio ed agosto. Per queste strutture giugno è stato il mese della preparazione: seppur c'è una ripartenza questa sarà concentrata in un periodo breve rispetto a quello che è avvenuto in passato con più mesi disponibili. Le prenotazioni e le richieste vengono da una platea nazionale, anche se per agosto alcune strutture attendono l'arrivo di tedeschi ed austriaci, grazie anche al green pass. Da un lato gli italiani sanno scoprendo i nostri territori e le bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche che offre dall'altro però il turismo estero è un volano importantissimo a cui non si può assolutamente rinunciare».

Il peso

Il peso del covid ancora si sente su chi lavora nei mesi estivi nel settore dell'accoglienza, ospitalità e ristorazione. «E' vero che siamo in zona bianca - ribadisce Lucia Biagioli - però non è che il covid sia scomparso: ci sono ancora delle linee guida da applicare e quindi le strutture devono tenerne conto nell'organizzazione del lavoro. Questo incide sul discorso economico dei costi aziendali che l'operatore deve sostenere per far fronte alle norme anticovid. Green pass e vaccinazioni in vacanza possono aiutare ma non saranno risolutivi nel numero delle presenze turistiche».

I segnali

Positivi i segnali raccolti da Confcommercio Marche Centrali in queste prime settimane di stagione estiva. «L'estate è partita afferma il direttore Massimiliano Polacco - a differenza dello scorso anno siamo decisamente più avanti, gli alberghi ricevono prenotazioni e l'extralberghiero ha iniziato alla grande. La stagione è avviata, ci aiuta il bel tempo: stiamo ospitando come Cciaa e Regione i 75 blogger arrivati nelle Marche per conoscere il territorio ed è un investimento sul 2022. Sul Green pass stanno arrivando a tutti coloro che si sono vaccinati ed è una buona operazione: il precedente governo aveva posto lo stato d'emergenza sino al 15 luglio e ciò ha creato un disastro anche nelle imprese nel recuperare il personale con alcuni lavoratori stagionali, che vista la situazione in Italia, hanno trovato lavoro all'estero e sono partiti. Creando problemi nel reperire lavoratori nelle strutture ricettive italiane. La proposta della Regione sulla possibilità dei vaccini in vacanza ho avuto modo di leggerla sui giornali e attendo l'ufficialità: ritengo sia un'azione positiva per consentire a chi viene in vacanza nelle Marche di non avere problemi a vaccinarsi. Mi auguro che la stagione si prolunghi fino a settembre, con entroterra e città che sono le mete di quel periodo. Ma tutto è legato all'incognita meteo, se continuerà il bel tempo, ed anche se i nostri operatori si faranno trovare pronti all'accoglienza ancor più dello scorso anno».

La montagna

A proposito di entroterra a fare il quadro della situazione è Emanuela Leli che segue il settore turismo per la Cna. «Devo dire che montagna resta attrattiva anche per turisti stranieri, con austriaci e svizzeri che hanno già fatto capolino afferma la Leli - ed abbiamo un buon flusso con i weekend sempre soldout e buon movimento anche durante la settimana. Il turismo lento ed il cammino delle terre mutate che sono due prerogative degli ultimi anni sta portando molti turisti sui Sibillini».

Il pass

«Sul Green pass dico che è bene averlo ma vedo anche che le strutture ricettive attuano lo stesso protocollo anticovid che c'era prima: non è il momento di abbassare la guardia, c'è bisogno di dare sicurezza alla clientela. Qualsiasi ulteriore servizio che viene offerto, come la anche la vaccinazione in vacanza, è benvenuto ed aiuta ad invogliare il turista a scegliere le Marche come meta. C'è bisogno assoluto di ripartire e sento anche in tanti colleghi della zona montana che c'è tanta voglia di metterci alle spalle le sciagure che ci sono cadute addosso, prima il terremoto poi il covid».

