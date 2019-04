Giovane ladro smascherato dalle spycam

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZACINGOLI I carabinieri della stazione di Cingoli hanno denunciato per tentato furto aggravato un giovane di 20 anni residente a Morrovalle, già noto alle cronache. Il raid è avvenuto in una sala slot in via Cavour, già presa di mira lo scorso anno: un colpo - anche in quell'occasione non andato a segno - da cui partì l'indagine antidroga Shelter che proprio nei giorni scorsi ha portato all'emissione di quattro misure cautelari. Venerdì il giovane morrovallese è riuscito ad accedere furtivamente nel locale e ha tentato di...