Giornata di tamponi per alunni e insegnanti Definiti le modalità, le postazioni e gli orari

MACERATA Tamponi gratuiti prima di rientrare in classe: è quanto deciso dai Comuni di Tolentino, Petriolo, Mogliano e Pieve Torina per la ripresa delle lezioni in presenza prevista per domani. Le varie amministrazioni stabilito luogo e modalità in cui avverranno i test. A Tolentino lo screening è previsto per oggi ed è riservato a studenti, insegnanti e personale non docente di scuole inferiori e superiori. Questi gli orari stabiliti in base alle prenotazioni: dalle 9 alle 10 tutti gli studenti dell'Ipsia Frau e studenti dell'istituto comprensivo Filelfo con cognomi dalla A alla E. Dalle 10 alle 11 gli studenti del Filelfo con cognomi dalla F alla O. Dalle 11 alle 12 gli studenti del Filelfo con cognomi dalla P alla Z. Nel nuovo magazzino comunale e sede di polizia locale (ex Isoterm di fronte alla Poltrona Frau): dalle 9 alle 10 gli alunni della primaria dell'istituto Lucatelli; dalle 10 alle 11 gli alunni della secondaria del Lucatelli; dalle 11 alle 12 gli alunni della scuola dell'Infanzia, docenti e personale Ata del Lucatelli. Dalle 12 alle 13 gli alunni della primaria e dell'infanzia dell'istituto Don Bosco. Dalle 13 alle 14 gli alunni della secondaria, docenti e personale Ata del Don Bosco. Dalle 14 alle 15 gli asili nido. Per effettuare lo screening bisogna munirsi di documento di riconoscimento e tessera sanitaria. I prenotati sono 1.351 su 2.700 ma le prenotazioni continuano ad arrivare. I nuovi prenotati riceveranno un messaggio che invita a presentarsi nella sede della polizia locale in via Colombo, 26 dalle 14.45 alle 15.45 . A Pieve Torina lo screening gratuito per la popolazione studentesca verrà effettuato domani dalle 7.30 alle 9 nel palasport. A Petriolo sempre domani dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 nella tensostruttura in piazzale San Michele a Mogliano e sarà per ragazzi, insegnanti e collaboratori scolastici di Mogliano e Petriolo.

