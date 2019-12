Giocattoli pericolosi Blitz della Finanza scattano i sequestri

LA PREVENZIONE

MACERATA Giocattoli e articoli da cucina potenzialmente pericolosi, non conformi alla normativa in materia di sicurezza: maxi sequestro da parte delle fiamme gialle. Sono oltre 35mila i prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Macerata in un negozio della provincia. E ora che il Natale è alle porte e crescono i consumi, l'attenzione delle fiamme gialle è ancora più alta. Previsti una serie di controlli e blitz per tutto il periodo delle festività natalizie con l'obiettivo di tutelare il consumatore.

Il controllo

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale della provincia, per condurre accertamenti sulla sicurezza prodotti: attività, questa, volta alla tutela della salute dei consumatori e degli operatori economici che operano nel rispetto delle regole. Nel corso dei controlli è emerso che nel negozio erano presenti prodotti, destinati alla vendita, privi delle indicazioni da riportare in etichetta imposte dalla normativa in materia di sicurezza dei prodotti.

Il sequestro

In particolare, sono stati rinvenuti e sequestrati diverse migliaia di giocattoli e accessori da cucina, per un totale complessivo di oltre 35mila articoli, non conformi all'attuale normativa e, pertanto, potenzialmente pericolosi e dannosi per la salute umana. Si è proceduto, dunque, al sequestro amministrativo degli articoli irregolari. Il responsabile dell'azienda, cui sono state comminate sanzioni amministrative da un minimo di euro 2.016 ad un massimo di euro 35.823, è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti. «Controlli come questi continueranno nei prossimi giorni», annunciano le fiamme gialle. Il ruolo della Guardia di Finanza in questo settore è quello di tutelare sia la salute dei consumatori che gli esercenti, rafforzando l'azione di contrasto al commercio illegale ed irregolare.

Chiara Marinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA