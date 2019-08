Gianni, 38 anni, è l'ottava vittima Strage sulle strade del Maceratese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAMACERATA Gianni, Paolo, Giovanni, Arturo, Ermanno, Massimo, Stefano, Manuel. Un elenco che toglie il fiato. Un elenco lungo, come la scia di sangue che ha macchiato la provincia di Macerata. Otto vittime della strada in poco più di quattro settimane. Un agosto choc, che ieri ha fatto registrare l'ennesima tragedia. Gianni Mariani, 38 anni, di Corridonia, si è schiantato con lo scooter contro un'auto nella frazione sangiustese di Villa San Filippo ed è morto sul colpo. Lo scontro è avvenuto in via Bore Chienti, vicino al...