Già raccolti 11mila euro per la famiglia di Franceschini

MACERATA In un mondo in cui spesso prevalgono gli egoismi restano molti ad avere un cuore grande. Ne è riprova l'autentica gara di solidarietà che sta vedendo protagonisti gli amici ed i conoscenti di Michele Franceschini. L'agronomo di 52 anni che aveva aperto uno studio in via Martiri della Libertà è scomparso a causa del Covid, nonostante non lamentasse patologie pregresse e tutti i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari di Civitanova e di Firenze, dove era stato trasportato in eliambulanza in condizioni disperate. Chi gli era vicino si è prontamente attivato. Ecco quindi l'idea di attivare una raccolta fondi on line che ha trovato l'immediato consenso da parte di chi è stato toccato dalla storia di Michele. Nel pomeriggio di ieri era già stata raggiunta una cifra ragguardevole, di oltre 11.000 euro, con un anonimo che ha donato ben 2.000 euro. Ma l'obiettivo è di andare oltre e tentare di toccare quota 30.000, per consentire alla famiglia di fronteggiare la difficile situazione causata dalla drammatica fine di Michele, almeno nell'immediato, con dignità e adeguatezza di mezzi. Certamente nulla potrà colmare il dolore per la perdita del bravo professionista e padre rapito all'affetto dei suoi dal terribile virus che sta infettando il mondo, ma è già molto sapere di non essere soli. Intanto, mentre sui social si susseguono i messaggi ed i ricordi di chi aveva a cuore Michele, oggi, alle 15, nella chiesa Santa Madre di Dio, si svolgerà il funerale.

