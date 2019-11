Ghiaccio sintetico per la pista un Natale all'insegna del green

LA PRESENTAZIONE

MACERATA «Sarà un Natale che andrà dal centro alle periferie, che darà la dimensione di una città piena di vitalità, di salute, di voglia di fare, ben lontana da quella che qualcuno si ostina a dipingere. Questo grazie al lavoro di associazioni e commercianti che hanno affiancato l'azione dell'amministrazione». Romano Carancini si presenta così all'ultimo appuntamento di presentazione del cartellone di eventi natalizi dei suoi dieci anni da sindaco di Macerata. Una chiusura per la quale ha voluto al suo fianco l'intera giunta «a dimostrazione di come questo lungo cammino lo abbiamo percorso tutti assieme condividendo sempre le scelte fatte anche in occasione del Natale in particolare. Per questo ringrazio l'assessore Monteverde, per l'idea di creare un manifesto che ha caratterizzato le manifestazioni maceratesi sia d'inverno che d'estate».

Gli appuntamenti

Da dicembre a gennaio oltre 70 sono gli appuntamenti previsti realizzati in collaborazione con 46 associazioni che avranno come scenario ben 29 location del capoluogo: non solo il centro storico ma anche le periferie. Oltre alla giunta praticamente al completo presenti la gran parte delle associazioni che hanno contribuito allo stesura di questo calendario ricco di eventi alla presentazione del programma di eventi che si dipanerà dal 30 novembre, fine settimana in cui si darà il via con l'accensione delle luminarie, dell'albero di Natale e l'apertura della pista del ghiaccio in piazza della Libertà, per arrivare sino al 12 gennaio col tradizionale appuntamento di San Giuliano d'inverno. Un natale per i bambini ma anche per far riemergere l'anima di bambino che c'è in ogni adulto. E' questo il tema scelto dall'amministrazione e perfettamente riprodotto nell'illustrazione del manifesto di Macerata d'Inverno, firmato quest'anno da Francesca Pusceddu, artista diplomata alla scuola di Ars in Fabula. Un Natale nel segno green, in quanto la particolarità della pista di pattinaggio che sarà posizionata come lo scorso anno al centro di piazza della Libertà, con attorno una quindicina di casette del Villaggio di Babbo Natale, è che il ghiaccio sarà sintetico, con enorme risparmio di acqua ed energia elettrica a favore dell'ambiente. L'avvio delle festività natalizie il 30 novembre alle 18 con l'evento Macerata sotto un cielo stellato quando il sindaco e la giunta sotto l'albero di piazza della Libertà daranno il via all'accensione delle luminarie accompagnata dai canti natalizi del coro dei Pueri Cantores. Poi un tourbillon di eventi come i mercatini natalizi, i concerti, mostre di presepi, il teatro, la festa di Capodanno, i viaggi tra musei e biblioteche, mostre d'arte, l'edizione numero 25 di Libriamoci e la festa della befana. «Ci sarà lo speciale compleanno del Museo della Carrozza che quest'anno compie 10 anni ha detto l'assessore alla Cultura, Stefania Monteverde- dal suo riallestimento. Per l'occasione tante iniziative dedicate ai bambini con visite animate e laboratori. Poi ci sono i 25 anni di Libriamoci, altre mostre d'arte sono previste a Palazzo Ricci con The last minut di Michele Carbonari, Ratatà Muta ai Magazzini Uto, oltre a Case museo in terra cruda a Tipo Tibs».

