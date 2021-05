Gara pubblica per assegnare le vetrine del sottopasso

MACERATA In vista della scadenza della concessione temporanea e gratuita delle 28 vetrine e delle due bacheche luminose che si trovano nel sottopassaggio tra corso Cavour e piazza Annessione alle attività commerciali, l'amministrazione comunale sta predisponendo una gara pubblica per le future assegnazioni. Come si ricorderà, il Comune di Macerata nel novembre del 2020 aveva promosso l'iniziativa per contrastare le difficoltà per le attività commerciali e produttive dovute all'emergenza Covid e la scelta, approvata oggi dalla Giunta con un'apposita delibera, prosegue nel percorso intrapreso dimostrando ancora una volta una grande attenzione nei confronti delle categorie produttive della città provate da lunghi periodi di chiusura.

La delibera

«La delibera consolida l'indirizzo politico generale dato sul sostegno e sul rilancio alle attività produttive della città interviene l'assessore al Patrimonio Andrea Marchiori -. Abbiamo restituito luce al sottopasso grazie all'entusiasmo mostrato dai commercianti che hanno allestito le vetrine in maniera gradevole ed elegante ed oggi quel passaggio è molto utilizzato evitando anche attraversamenti pericolosi nella sede stradale. E' molto bello che commercianti, artigiani e operatori sociali abbiamo accolto l'invito a condividere gli spazi, anche questo è un segnale di comunione che connota la visione di questa amministrazione». La gara pubblica non sarà improntata al criterio dell'offerta migliore in aumento, ma prevederà di assegnare le vetrine unicamente in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande. Per avvalersi degli spazi pubblicitari, distinti in due categorie, è previsto un corrispettivo di 360 euro o 300 euro più Iva e di 100 euro più Iva per le due bacheche. Gli spazi verranno assegnati a imprese commerciali e produttive, ad associazioni di categoria e soggetti che svolgono attività di interesse sociale in città per due anni, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, ed è prevista anche la possibilità di presentare domanda congiunta da parte di due o più soggetti che scelgano di condividere lo spazio.

