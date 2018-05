Furti d'antiquariato a segno nelle ville, arresti convalidati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'UDIENZACINGOLI Da Napoli a Cingoli per rifornirsi di mobili antichi pregiati. È stato questo il tragitto fatto dai due partenopei arrestati dai carabinieri giovedì scorso. Ieri mattina in Tribunale a Macerata, Ciro Barbato, 52 anni, e Vincenzo Di Mauro, 59 anni, hanno confessato tutto davanti al giudice Francesca Preziosi e al Pm Francesca D'Arienzo. Con il loro furgone partivano da Napoli alla ricerca di ville. Giovedì erano arrivati a Cingoli e si erano diretti in via Botontano. Una volta raggiunta Villa Castiglioni, di proprietà dei...