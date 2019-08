Furbetti incentivati dal passaparola sui social network

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOMACERATA La tenuità della contestazione del codice della strada di cui all'articolo 192 che prevede la sanzione amministrativa di soli cento euro per gli automobilisti che non si fermano all'alt della polizia di Stato è propagandata anche attraverso alcune piattaforme social quasi a voler suggerire alle persone sotto l'effetto di droga e di alcol l'opportunità di non fermarsi onde evitare il ritiro della patente e tutte le altre conseguenze giuridiche che derivano dalla positività all'alcoltest ed al drug test. Ancora una volta la...