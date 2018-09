Fu ferito da Traini, patteggia 22 mesi per l'aggressione a due poliziotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SENTENZAMACERATA Aggredì due agenti della Squadra Mobile, patteggia un anno e dieci mesi di reclusione. Si è chiuso con un patteggiamento il processo per direttissima a carico di Gideon Azeke, il 27enne nigeriano arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni il 17 settembre scorso. Fermato nelle vicinanze del Convitto per un controllo in strada l'extracomunitario aveva reagito aggredendo due poliziotti. Con sé aveva una dose di droga che aveva inghiottito immediatamente, per impedirgli di ingoiarla gli agenti erano intervenuti...