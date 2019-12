Frode milionaria con l'albergo soldi per sfollati in lingotti d'oro

L'INCHIESTA

MACERATA Erano i soldi che lo Stato aveva dato per sostenere gli sfollati subito dopo il terremoto del 2016. Un milione di euro, parte dei quali sarebbero dovuti andare nelle mani dei fornitori che per mesi hanno permesso di garantire il sostentamento di chi aveva perso tutto con il sisma, invece è finito in viaggi, 51 lingotti d'oro, una polizza vita da 90.000 euro e più in generale nelle tasche di cinque tolentinati: due fratelli, le rispettive mogli e la mamma. A compiere la presunta frode milionaria scoperta dalla tenenza di Camerino della Guardia di finanza, un'intera famiglia finita sotto indagine, che avrebbe usato la propria struttura ricettiva, l'Hotel 77, come una gallina dalle uova d'oro, in un momento in cui molti comuni della provincia erano in ginocchio a causa del terremoto del 2016.

Le contestazioni

Sono tutti accusati di bancarotta i fratelli Renato e Daniele Mari,47 e 42 anni, la mamma Clara Valeri di 80 anni e le rispettive mogli, Genny Coppari, di 32 anni e Yaimeri Sanchez di 39 anni. Nei loro confronti il gip Claudio Bonifazi ha emesso, su richiesta della procura, un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. «Il pm che ha curato ottimamente le indagini, il dottor Vincenzo Carusi ha precisato ieri il procuratore capo Giovanni Giorgio aveva chiesto anche l'adozione di misure cautelari personali, ma la nostra richiesta non è stata accolta». Il sostituto nel frattempo ha presentato appello al Tribunale del Riesame. Tutta l'indagine è partita dai controlli effettuati dai finanzieri di Camerino guidati dal capitano Alessandro Tomei, impegnati in accertamenti economici potenziati dal comando provinciale guidato dal colonnello Amedeo Gravina per verificare come venivano utilizzati i soldi arrivati sul territorio per l'emergenza sisma. Subito dopo il terremoto i gestori dell'Hotel 77 di Tolentino avevano offerto la propria disponibilità a dare ospitalità a sfollati e a personale delle forze di polizia inviato come rinforzo nei comuni terremotati. Naturalmente non gratis. I servizi sono stati pagati tutti fino all'ultimo dallo Stato tramite la Regione Marche e la prefettura: 1,5 milioni di euro in 14 mesi.

Le verifiche

Durante gli accertamenti sono emersi però due aspetti poco chiari: all'Hotel 77 in 14 mesi il 100% degli ospiti era tutti i giorni a pensione completa, una circostanza ritenuta poco realistica, il secondo alert è stato che la società che gestiva la struttura - secondo la Finanza - era un evasore totale, non aveva presentato dichiarazioni fiscali né per l'anno 2016 né per il 2017. Poi il 28 novembre 2018 la società è stata dichiarata fallita. «Come poteva essere messa in fallimento una struttura che solo per i terremotati aveva ricevuto 1,5 milioni in un anno?». La domanda del capitano Tomei ha avuto presto risposta man mano che le indagini andavano avanti. Mezzo milione sono stati effettivamente usati per i terremotati, mentre il restante milione, sempre stando alla tesi accusatoria, ha preso altre strade tra lingotti, viaggi, una polizza vita, assegno e bonifici. Gli indagati sono difesi dall'avvocato Giovanni Bora.

Benedetta Lombo

