Frazioni, piano per le strade Stop al degrado e ai pericoli

I CANTIERI

MACERATA Un paio di milioni investiti sulla rete stradale maceratese. E l'amministrazione comunale sta dispiegando il suo potenziale anche sugli interventi fuori dal centro cittadino. Se quello principale (sul piatto sono finiti 1,2 milioni di euro) è il corposo lifting cui si sta sottoponendo viale dei Martiri della Libertà, molti altri cantieri stanno spuntando e spunteranno in giro per la città. A partire da Piediripa, per la quale il Comune ha messo sul piatto 270 mila euro.

Il piano

Il progetto esecutivo era stato approvato già sul finire del mese di gennaio, poi l'emergenza Coronavirus ha stoppato tutto. Ora il Comune è pronto ad indire il bando di gara per affidare i lavori, che vedranno il rifacimento di asfaltatura e marciapiedi tra via Arno e via Po. La situazione attuale è caratterizzata da un degrado generalizzato sia dei marciapiedi che delle strade, ormai molto datati, che si manifesta con fessurazioni diffuse sulla pavimentazione stradale e sui marciapiedi, quest'ultimi accompagnati dalla sconnessione e disallineamento di molti tratti sia delle cordonature in travertino che del piano viabile. L'intervento consisterà quindi nel rifacimento, oltre che dell'asfalto e del marciapiede, anche nella sistemazione dei pozzetti, delle caditoie e della segnaletica e nell'abbattimento di alcuni esemplari di pino domestico funzionale alla dismissione di tratti di marciapiede ammalorati e la loro conseguente ricostruzione».

L'altro intervento

A Sforzacosta è in arrivo un robusto intervento, con sul piatto una cifra di 135 mila euro. Qui però sarà polverizzato, ossia diviso in quattro rivoli con focus principale (ma non il solo) sulla zona industriale. In primis, la manutenzione di parte di via Pannaggi, di un tratto di marciapiede lungo la provinciale 77 e il rifacimento del tappeto di usura sulla relativa area d'intersezione. Poi, la realizzazione di nuovi passaggi pedonali tra l'area a verde e la zona residenziale posta al confine con Casette Verdini. Quindi la manutenzione di alcuni tratti dell'asfaltatura di via Kennedy e via Gagarin. Infine la fresatura e riasfaltatura di un tratto di marciapiede su via Giovanni XXIII. Anche questo intervento arriverà nelle prossime settimane. Salendo verso il centro cittadino, diversi altri gli interventi che stanno prendendo corpo. Praticamente ultimato il lifting di via Pancalducci. Grazie ad un corposo ribasso d'asta è stato possibile anche l'intervento sulla rotatoria: costo totale di circa 122 mila euri. In corso d'opera anche i lavori in via della Pace, una delle principali porte d'accesso alla città. Qui c'è un progetto da 255 mila euro che era stato approvato addirittura un anno fa per un intervento che riguarderà il tratto dalle scuole all'innesto con la corta per Montelupone.

La partenza

Partirà entro breve invece l'intervento su via Ettore Ricci, la strada che collega via Spalato e via Roma, per il quale c'è un investimento da 118 mila euro in attesa anche in questo caso da circa un anno. Qui addirittura in un tratto, tra i civici numero 2 e 6, il marciapiede sarà rifatto tout court perché a causa di movimenti del terreno stava scivolando verso valle: prima di realizzare il nuovo saranno posizionati dei pali di sostegno. Lavoro quindi anche piuttosto delicato. Non si tratta di viabilità vera e propria ma a completare il quadro c'è anche un altro intervento di asfaltature: quello al piccolo parcheggio della palestra del Convitto, dove sussiste un problema soprattutto di canalizzazione delle acque reflue. Ed ecco altri 31 mila euro sul piatto.

Il bilancio

«Non è cosa da poco investire due milioni di euro in questa maniera dice l'assessore ai lavori pubblici Narciso Ricotta ma non stiamo pensando solo alle auto e alle moto, ma anche ai pedoni. Stiamo iniziando la messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti pedonali. Interverremo in tutto su una ventina di questi per un investimento di ulteriori 300 mila euro. Quando si parla di sicurezza stradale - conclude l'esponente dell'amministrazione comunale di Macerata - bisogna guardare ad ampio raggio e noi lo stiamo facendo».

Marco Pagliariccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA