Francesco Giacchetta, preside dell'Ipsia Corridoni di Corridonia: «Noi ci eravamo già organizzati per ripartire il 7 gennaio, per cui i piani di rientro sono già pronti da allora, semplicemente applicheremo le disposizioni già previste. Non abbiamo dovuto fare ulteriori interventi, l'unica situazione particolare è quella del plesso di Civitanova, dove sono in corso i lavori per l'adeguamento sismico della struttura, ma non c'entrano nulla con l'emergenza covid-19. Personalmente, sono contento che, seppur al 50%, si torni alle lezioni in presenza perché è vero che la dad ci ha spinto a fare un passo in avanti notevole sotto il profilo dell'organizzazione e della digitalizzazione della scuola, ma è altrettanto vero che non si può andare avanti per troppo tempo con solo questa modalità. La relazione educativa è anche personale per cui la lezione in presenza è fondamentale in questa ottica e lo vediamo anche nella stanchezza che percepiamo dagli studenti dopo tanto tempo con soltanto questa modalità. A Corridonia, poi, ci dovrebbe essere anche la campagna di screening di massa degli studenti, ma attendiamo disposizioni».

Marco Pagliariccio

