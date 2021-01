Franca Ercoli

ABBIGLIAMENTO

«Noi siamo messi malissimo, praticamente improntiamo soldi da un anno - spiega Franca Ercoli, storico negozio di abbigliamento e portavoce dei commercianti -. A Natale ci abbiamo creduto, abbiamo investito ma poi ci abbiamo rimesso perché ci hanno fatto chiudere tra zone rosse e arancioni. Il periodo se ne è andato così. Il settore dell'abbigliamento e delle scarpe è veramente in ginocchio, siamo sotto zero. La gente non capisce più nulla, non sa neppure come muoversi. Non entra e non compra. Non ci sono eventi, non si può andare a cena, non ci sono feste di compleanno. E' tutto fermo. La gente, dunque, e si capisce anche, si mette quello che ha, non compra altro. E' perfettamente comprensibile questo atteggiamento. E pensare che nei nostri piccoli negozi, dove entrano due persone al massimo, il rischio è nullo. Abbiamo speso soldi per comprare le macchine all'ozono per sanificare gli ambienti, anche per una nostra sicurezza. Ma non è servito a niente, ci hanno fatto chiudere in giorni per noi del settore dell'abbigliamento e delle scarpe che sono strategici, come la vigilia di Natale. Non sappiamo più come andare avanti».

