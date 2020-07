Foyer, esposizioni e infopoint Sferisterio aperto tutto l'anno

IL RESTYLING

MACERATA Nel luglio del 2019 l'inaugurazione delle nuove luci che possono colorare di sera diversamente lo sky line dell'arena. Adesso il nuovo look per lo Sferisterio. Appuntamento al 10 luglio quando verrà svelato il nuovo volto di foyer, sala ex cinema, infopoint, spazi espositivi, segnaletica e sala interattiva-multimediale che hanno cambiato volto per consentire di conoscere la storia dell' arena, del Macerata Opera Festival, di Musicultura che vede intitolata la sala ex cinema, nota nella storia come Gran Sala, proprio alla memoria del suo fondatore Piero Cesanelli scomparso prematuramente. Sarà un percorso avvolgente rivolto a cittadini, turisti e scuole.

La festa

E' il modo migliore col quale la città festeggia i 200 anni dalla prima pietra dello Sferisterio. «Sarà un'inaugurazione con numeri contingentati in tempi di Covid 19 esordisce l'assessora alla Cultura, Stefania Monteverde- certo diversa da quella che avevamo immaginato ed a cui tutta la città avrebbe massicciamente partecipato. Non un solo giorno di inaugurazione, però, ma ben tre giorni, l'intero fine settimana, per consentire a tutti i maceratesi di effettuare una visita gratuita e rendersi conto di come sono stati rivisitati gli spazi, di come è stata riallestito l'interno di questo monumento che rappresenta Macerata nel mondo. Ci tengo in modo particolare a dire che, nel 2010, quando arrivammo alla guida della città, l'arena era aperta pochi mesi l'anno, giusto per il periodo estivo dedicato alla stagione lirica. Ora che si conclude il nostro mandato amministrativo lo Sferisterio sarà aperto tutto l'anno anche d'inverno e questo mi riempie di gioia ed entusiasmo per aver centrato questo traguardo a cui mi sono dedicata con particolare attenzione in tutti questi anni».

Il progetto

Il progetto per la realizzazione della rivisitazione dell'arena Sferisterio rappresenta un'importante e significativa tappa del programma che vede il Comune di Macerata, grazie ai fondi strutturali europei Por Fesr 2014-2020, attributi dalla Regione Marche, intervenire su conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale, valorizzazione della tradizione lirica marchigiana presso lo Sferisterio e dei beni monumentali ad esso collegati e che fa parte anche del progetto Macerata Estroversa. Nello specifico l' intervento per la realizzazione del percorso museale all'interno dello Sferisterio ha riguardato l' ingresso principale con loggiato e foyer, il bookshop, la biglietteria: poi si sale al primo ordine di palchi per entrare direttamente nella sala ex cinema che diventa sala interattiva multimediale per la conoscenza della storia dello Sferisterio e del Macerata Opera Festival, con un allestimento che valorizza anche la sua funzione di sala convegni. Dopo di che il visitatore viene guidato sulla gradinata da dove può ammirare l'interno dell'arena e proseguire il percorso con la visita del teatro all'aperto.

L'intitolazione

Per la realizzazione del restyling la spesa effettuata è stata di 300.000 euro. «La scelta di intitolare quella che 200 anni fa fu denominata Gran Sala, cioè la sala ex cinema, a Piero Cesanelli ricorda l'assessora Monteverde- è stata unanime perché parliamo di una personalità che nel corso degli anni ha contribuito alla crescita culturale del nostro territorio attraverso una manifestazione che, assieme alla lirica, ha trovato la sua casa naturale allo Sferisterio. Ricordare Piero Cesanelli in questo modo, per il tanto che ha dato nella sua vita artistica e culturale a Macerata ci è sembrato un atto dovuto e naturale. Ci tengo anche a dire che questo spazio non venga etichettato come un museo perché non lo sarà: si tratta di una valorizzazione di una sala polivalente che continuerà ad essere usata dalla comunità per incontri, dibattiti, convegni ma che ha un nuovo allestimento moderno legato alla multimedialità, ad informazioni offerte tramite schermi touch, che potrà ricevere turisti raccontando quella che è la storia dello Sferisterio nel corso dei suoi 200 anni di vita, dalla palla al bracciale ai tempi nostri. La particolarità è che sarà un work in progress, nel senso che si aggiornerà la storia dello Sferisterio con tutto quello che accadrà anche in futuro e non solo guardando al passato. Così offriremo uno spazio qualificato e polivalente sia alla città che ai turisti, specialmente d'inverno». L'inaugurazione era stata prevista per la primavera di quest'anno, ma l'emergenza legata al coronavirus ha fatto slittare il taglio del nastro al 10 luglio.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA