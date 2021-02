FIUMINATA Ha presentato esposto ai carabinieri forestali, Luigi Corradini, dopo che martedì scorso intorno alle sette e mezza del mattino si è accorto della presenza di alcuni mezzi lungo la strada interpoderale che da Pontile di Fiuminata conduce alla Fonte del Piscio e poi a Monte Vermenone, frequentatissima da famiglie e turisti in cerca di relax montano, durante la bella stagione. Corradini è presidente della comunanza agraria di Massa e spiega: «Abbiamo chiesto agli operai cosa stessero facendo, hanno detto che erano lì per effettuare la fresatura e la rimozione del manto di asfalto. Ho subito contattato il sindaco Vincenzo Felicioli che ha spiegato che quei lavori erano stati ordinati dal comune e che toccava andare avanti. Ho anche chiamato l'assessore ai lavori pubblici Paolo Stella. La comunanza agraria è comproprietaria di questa strada, insieme al Comune di Fiuminata ed ai privati, nessuno ci ha avvisato di questi lavori, per cui non abbiamo dato l'autorizzazione. Ho ritenuto di presentare un esposto sulla vicenda ai carabinieri forestali, per vedere se vi sono state violazioni di legge». I lavori al momento sono fermi, ma è intenzione del Comune portarli avanti per la messa in sicurezza della strada. «Chiediamo al sindaco di incontrarci in un tavolo tecnico, per studiare insieme una soluzione».

