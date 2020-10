«Fioccano le prime disdette noi siamo pronti alla serrata»

I TIMORI

MACERATA Anche gli albergatori sulle barricate. L'associazione che riunisce gli hotel del comprensorio civitanovese criticano aspramente le misure contenute nell'ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. In questi giorni sono arrivate le prime disdette per il ponte dell'Immacolata. Ma prenotazioni cancellate anche per metà dicembre e Natale.

La serrata

«Siamo pronti alla serrata dichiara Simone Iualè, presidente dell'associazione albergatori Civitanova con queste disposizioni impossibile lavorare. Consegneremo le chiavi dei nostri hotel ognuno al rispettivo sindaco. Che siano gli esponenti di questo governo a mandare avanti le aziende, vogliamo vedere come faranno». La sigla riunisce le strutture non solo della città ma anche di Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena e Montelupone. Una quindicina gli associati. Molti di essi non sono solo alberghi ma anche ristoranti. E il danno è ancora maggiore. La chiusura alle 24 dei ristoranti unita a bar che devono servire solo al tavolo dopo le 21, rappresentano un danno diretto alle attività. Ma è in generale il contenuto del Dpcm e la logica che lo ha generato ad essere contestata: più che a rispettare degli attuali protocolli di sicurezza, sembra orientata a non far uscire la gente di casa, dunque limitando tutto il settore dell'accoglienza.

Lo sfogo

Simone Iualè è titolare dell'hotel La Rosa dei Venti di Monte San Giusto, che è anche noto ristorante. Il suo sfogo è sia come ristoratore che come albergatore. Ma la sua dichiarazione segue anche una riunione con gli associati, dunque rappresenta la posizione degli albergatori della costa e del primo entroterra. Un'altra riunione dell'associazione è in programma questo fine settimana. Lì con ogni probabilità sarà concordata una linea comune. Quella che mette sul tavolo il presidente è assolutamente intransigente contro le chiusure. «Restrizioni completamente assurde dichiara sembra che il virus colpisca a tempo e solo su determinate tabelle merceologiche. Per le cerimonie, massimo 30 invitati ai banchetti, però se nello stesso locale si organizza un congresso o un convegno, allora il limite diventa lo spazio mantenendo il distanziamento e tutte le altre norme dei protocolli al chiuso. Un virus che non attacca se si ascolta un relatore. Anche le fiere sono permesse. Invece se un avventore prende una consumazione dopo le 21, deve stare al tavolo e non può uscire. Cosa che può fare invece prima delle 21. Dopo mezzanotte, tutto chiuso. Nel corso di una riunione ho detto ai colleghi che in un pollaio riderebbero le galline ma i galli farebbero le uova. È ridicolo».

Le restrizioni

Per Iualè, inoltre, le restrizioni non riusciranno neanche ad ottenere lo scopo di eliminare la movida. «A Roma pensano che chiudendo i locali i giovani andranno a dormire a mezzanotte? Non li sfiora l'idea che faranno scorte di alcolici nei supermercati e staranno in giro fino a quando vogliono, senza rispetto di regole che camerieri e titolari potevano imporre?». Poi passa ad analizzare la sua categoria.

Le disdette

«Ieri sono arrivate le prime disdette. Nel mio hotel si tratta di gruppi che avevano prenotato lo scorso inverno, clienti che ho cercato di recuperare. Già saltato il ponte dell'Immacolata. Idem per un altro gruppo a metà dicembre. L'agenzia mi ha chiamato chiedendo informazioni sulla caparra. Io la restituirò totalmente. Ma così non si va avanti». Iualè tira fuori un principio più volte evocato da più parti: la convivenza con il virus. «Se lo sono dimenticato tutti. Noi abbiamo investito molto per dare sicurezza. Ho comprato un macchinario per la sanificazione delle camere che costa 5mila euro. Il prodotto igienizzante 25 euro al litro. Dotato i dipendenti di tutti i dispositivi di sicurezza. Un albergo da 2.500 mq, il minimo, costa 1.500 euro al giorno. Siamo disposti a seguire scrupolosamente ogni protocollo. Ma se fanno terrorismo mediatico, impongono coprifuoco e non fanno uscire la gente, si chiude e basta».

Emanuele Pagnanini

