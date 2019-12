Finalmente le nuove scuole I bambini: «Sono bellissime»

LA CERIMONIA

MACERATA Sabato 21 dicembre ore 12,50: l'ambasciatore del Qatar, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki, taglia il nastro all'ingresso delle scuole Alighieri e Mestica ed i bambini presenti alla cerimonia fanno irruzione nella scuola ancor prima che siano le stesse autorità ad iniziare la visita, tra lo stupore di tante novità («Sono bellissime»), di aule ampie, spaziose, luminose che profumano di nuovo e la contentezza che presto quella sarà la sede dove ogni mattina andranno a scuola. Portando con sé dietro anche tanta terra e fango dall'esterno delle strutture, che resta un cantiere aperto che entro il 7 gennaio dovrà essere sistemato, se non del tutto completato, per poter consentire l'accesso ai mille scolari nei due nuovi istituti.

L'assicurazione

Il Comune ha assicurato che questo sarà fatto, poi spetterà alle due dirigenti scolastiche definire strategia e tempi di trasferimento delle varie classi, soprattutto per la Mestica se in blocco o gradualmente, della segreteria amministrativa e degli uffici. Sta di fatto che da ieri pomeriggio e per l'intera mattinata odierna è scattato un Open day per i cittadini e le famiglie che vogliono toccare con mano questo nuovo campus scolastico. Molte centinaia di maceratesi hanno voluto partecipare alla festa dell'inaugurazione già ieri, seguendo tutta la cerimonia all'interno di un apposito tendone montato davanti ai due nuovi istituti. Una giornata iniziata sotto una pioggia battente che faceva temere il peggio ma che poi si è subito aperta al sole fino a portare un vento fortissimo che ha creato problemi al tendone su cui si è dovuti intervenire per bloccare un pilastro ed un tabellone che il vento minacciava di far cadere. Alla cerimonia presente tutta la città a livello amministrativo: oltre alla giunta al gran completo, anche moltissimi consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, il presidente della Provincia Pettinari, i vertici delle forze dell'ordine moltissimi sindaci del territorio, il vescovo Marconi che ha impartito poi la benedizione alle nuove scuole, il governatore della Regione, Ceriscioli assieme all'assessore Sciapichetti, il commissario per la ricostruzione Farabollini e soprattutto il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani che all'ultimo momento ha sostituito il ministro Paola De Micheli che a sua volta era stata annunciata al posto del primo ministro Giuseppe Conte, entrambi trattenuti a Roma per impegni governativi. Presenti gli alunni delle due scuole che hanno formato un coro che ha cantato l'inno di Mameli subito dopo quello del Qatar ed ha dato il via alla cerimonia. Nella quale un emozionato Carancini ha ripercorso le tappe che in poco più di 400 giorni hanno portato alla costruzione delle due scuole, ribadendo che ci sarà un segno che ricorderà la presenza dell'Aeronautica militare in questo luogo.

Mauro Giustozzi

