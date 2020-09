Fibra ottica Lavori finiti ora si viaggia più veloci

CINGOLI Finiti i lavori per l'installazione della fibra ottica su gran parte del territorio comunale che porterà ad un potenziamento della connessione, già sono stati avviati i primi contratti privati con la Tim. In pratica gli utenti potranno avere fino a 200 Mb/s, quando prima si navigava con 20 Mb/s. Al momento è stato coperto tutto il centro storico (e quindi anche l'Istituto Alberghiero che fino a pochi giorni fa poteva contare si è no su 20 Mb/s) e le frazioni di Villa Strada e Mummuiola. Ovviamente anche i contratti sono diversificati perchè sono legati alla distanza che c'è tra la cabina della fibra ottica e l'immobile dove si vuole avere una migliore connessione. Si tratta di un importante risultato concretizzato grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e dell'assessore ai lavori pubblici Filippo Saltamartini che ha seguito tutto l'iter e che è riuscito a coinvolgere in questo progetto i vertici della Tim facendo anticipare addirittura per Cingoli i lavori che sarebbero dovuti terminare entro il 2021. «Non potevamo aspettare il 2021 ha spiegato Saltamartini così siamo riusciti a far anticipare i lavori interessando direttamente i vertici della Tim. Per questo invito le famiglie a verificare questa opportunità, cioè a trovarsi preparati in caso che si arrivi alle lezioni a distanza».

